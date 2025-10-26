«تاتش رايب» أول جهاز إماراتي محمول لقياس نضج الفاكهة بالذكاء الاصطناعي

كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن ابتكار جديد لقياس نضج الفاكهة بالذكاء الاصطناعي «تاتش رايب»، والذي يُعد أول جهاز استشعار محمول للتحقّق من نضج الفاكهة في دولة الإمارات، ويعتمد على اللمس بالإبهام، وقد قدمت الجامعة طلباً للحصول على براءة اختراع أميركية للجهاز. وتفصيلاً، طوَّر باحثون في جامعة خليفة جهاز «تاتش رايب»، الذي يزن 135 غراماً فقط، ليعمل دون حاجة إلى اتصال بالإنترنت، ما يجعله مثالياً للاستخدام الميداني، حيث يُثبَّت الجهاز على الإبهام ويرتبط بالمعصم، ويُقدِّر صلابة الفاكهة خلال أقل من 30 ثانية باستخدام مستشعر لمسي يعتمد على الرؤية وذكاء اصطناعي مدمج، كما يُحاكي الجهاز حاسة اللمس لدى الإنسان، ما يمكِّن المزارعين والمفتشين وشركات القطاع الزراعي من تقييم نضج الفاكهة دون إتلافها، ما يساعد على تقليل الهدر وتعزيز إمكانية تقدير موعد الحصاد وضوابط الجودة عبر سلسلة الإمداد الغذائيّة بأكملها.

وقال الرئيس الأكاديمي في جامعة خليفة، البروفيسور بيان شريف: «تُجسّد هذه التكنولوجيات المستقبلية دور الجامعة المحوري في تحويل البحوث إلى أثر ملموس في العالم الواقعي، ما يعزّز ريادة الدولة في مجال الابتكار والاستدامة القائمة على التكنولوجيا»، مشيراً إلى أن الابتكار يعكس حرص الجامعة على تحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على الأمن الغذائي والبنية التحتية الزراعية، حيث صممت هذه التكنولوجيات وطورت في مختبرات جامعة خليفة البحثية ويمكن الاستفادة منها في أي مكان في العالم.