سؤال وجواب

ما هي المزايا التي يحصل عليها الطلبة المقبولون في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة؟

أكدت الأكاديمية الوطنية للطفولة المبكرة أن الطالب المقبول يحصل على مزايا تشمل منحة دراسية كاملة لطلبة برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة، ودعماً مالياً في صورة مكافأة شهرية، والتزود بمواقع إلكترونية تمكنهم من البحث عن سكن مناسب، على أن يتم البحث والتعاقد بين الطلبة والمؤجرين بشكل مباشر، وإقامة فندقية لمدة أسبوعين للطلبة القادمين من خارج الدولة ومدينة أبوظبي، وتذكرة سفر لمرة واحدة للقدوم إلى الإمارات للطلبة القادمين من الخارج، وتأشيرة إقامة طالب، وتوفير تأمين صحي، وتزويد الطالب بكمبيوتر محمول خلال فترة الدراسة، إضافة إلى توزيع بطاقات المواصلات السنوية للحافلات العامة.