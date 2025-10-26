3 اتفاقيات لتعزيز التعليم الذكي في جامعة زايد

أبرمت جامعة زايد ثلاث اتفاقيات تعاون لتنفيذ مشاريع في مجالات التعلم الذكي، والتعليم القائم على البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الطلبة من أصحاب الهمم، وذلك لتعزيز ترسيخ دورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل التعليم القائم على التكنولوجيا والشمول، ضمن رؤيتها لإعداد جيل قادر على الإبداع والتميز في عالم رقمي ومتسارع. وتعاونت الجامعة في المشروع الأول «مساحة التعلم النشط» مع شركة «سيسكو»، ضمن برنامج التسريع الرقمي الوطني والذي يهدف إلى دمج أنظمة العرض الذكية وأجهزة الاستشعار البيئية وأنظمة التحكم الذكية، لتطوير بيئات تعليمية شاملة وتفاعلية لرفع مستويات التفاعل والاستدامة في الحرم الجامعي، ما يسهم في تسريع رحلة التحول الرقمي. وفي المشروع الثاني، وقّعت الجامعة اتفاقية تعاون مع «إي آند» لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتقديم خدمات تقنية مبتكرة، عبر تنفيذ شبكة واي فاي عالية السرعة في حرم الجامعة بأبوظبي، وتوفير الأجهزة ضمن برنامج «الأجهزة كخدمة» لمدة خمس سنوات، إلى جانب رعاية مختبر الذكاء الاصطناعي في فرع الجامعة بدبي لدعم البحث والتعليم والابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

كما أبرمت الجامعة اتفاقية تعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، لتعزيز الدعم الأكاديمي للطلبة أصحاب الهمم، وتنفيذ بحوث مشتركة حول أدوات تشخيص صعوبات التعلم باللغة العربية، وتنظيم برامج تدريبية على التقنيات المساندة ولغة الإشارة، إضافةً إلى تطوير حلول ذكية في الحرم الجامعي مثل خرائط التنقل ثلاثية الأبعاد وتقنية «صوت الإشارة» لدعم الطلبة من ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية.