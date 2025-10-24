«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث التعاون مع جامعات تركية

بحث مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، وسفير الجمهورية التركية لدى الدولة، لطف الله غوكتاش، أمس، سبل تعزيز التعاون والشراكات الأكاديمية والعلمية والثقافية بين الجامعة والجامعات التركية، بجانب تعزيز برامج التبادل الطلابي بين الجانبين.

واطلع السفير، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الجامعة، على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية ومبادراتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، والتي تتضمن برامج أكاديمية معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

كما تعرّف إلى جهود الجامعة في استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش والتي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم، لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية والفكر الإسلامي المعتدل.

وأكّد الدكتور خليفة الظاهري، خلال اللقاء، ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب التركي، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد، لافتاً إلى أن زيارة السفير التركي تأتي في إطار رؤية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الأكاديمية والثقافية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها.