شرطة أبوظبي تكشف حقيقة "الحبوب الحمراء" في المدارس

أكد مدير مديرية مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة ابو ظبي العميد طاهر غريب الظاهري، عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود ما يسمى بالحبوب الحمراء في المدارس.



وقال الظاهري إنه "مع بداية كل موسم دراسي، تنتشر شائعات وأخبار غير صحيحة عل وسائل التواصل الاجتماعي تدعي انتشار حبوب حمراء في المدارس، مشددا على عدم صحة هذه الادعاءات ومطمئناً الأهالي وأفراد الجمهور بعدم وجود مثل هذه الحبوب في مدارسنا أو جامعاتنا".



وشدد الظاهري على أن "الامارات بفضل دعم القيادة الرشيدة وصلت لمكانة عالمية لها ثقل ووزن، ومن الطبيعي أن يكون لها أعداء كثر، وهناك لجان إلكترونية، تقوم بترويج مثل هذه الأكاذيب لزعزعة الرأي العام".

وأكد أهمية استقاء الأخبار والمعلومات من المصادر الموثوقة والرسمية، مشددا على أن شرطة أبوظبي تحرص دائما في تعاملها وعلاقتها مع الجمهور على درجة عالية من الشفافية والثقة وعدم إخفاء أي شيء عنهم .