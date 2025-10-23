دعم مشروع «مدارس دبي» بـ 1.95 مليون درهم

وقّعت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي مذكرة تفاهم مع نادي دبي لكرة السلة لدعم مشروع «مدارس دبي» بقيمة 1.95 مليون درهم، وذلك في إطار رؤية دبي للتعليم الشامل والمستدام بدعم التعليم وتمكين الأجيال الشابة.

تم توقيع المذكرة بحضور مدير إدارة الموارد والاتصال المؤسسي في مؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عدنان حسن درويش، ورئيس نادي دبي لكرة السلة، جويدو فينجا، حيث أكد طرفا التعاون أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية دبي 2030 لتعزيز جودة التعليم، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، كما أنها تدعم استراتيجية دبي للتعليم 2033 وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تركز على بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وتهدف المبادرة إلى إثراء منظومة مدارس دبي، ودعم مسيرتها التطويرية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، ويخدم أهداف المشروع بشكل عام، وتوفير الدعم المالي للطلاب المستحقين لضمان حصولهم على فرص تعليمية متميزة، كما تجسّد روح المسؤولية المجتمعية والالتزام بدعم التعليم وتطوير أجيال المستقبل.

وفي هذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عبدالله محمد العور، إن: «المبادرة إضافة عملية تخدم مشروعاً نوعياً هدفه توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور. ونحن نرحّب بهذا النوع من الدعم الذي ينعكس مباشرة على جودة المخرجات التعليمية، ويمثل بداية لمسار تعاون نأمل أن يتسع مستقبلاً».

من جانبه، قال رئيس نادي دبي لكرة السلة، جويدو فينجا: «نفخر بهذه المبادرة التي تعد أول مساهمة لنا في دعم التعليم المدرسي، وتعكس مسؤوليّتنا المجتمعية عبر تجاوز حدود النشاط الرياضي. ونؤمن بأن الاستثمار المباشر في البنية التحتية للمدارس يعزز من تكامل المجتمع، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار شراكات أوسع تُسهم في بناء أجيال قادرة على التميّز».

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مؤسسة صندوق المعرفة لدعم التعليم النوعي والشامل في دبي، وضمان استفادة الطلاب المستحقين من فرص تعليمية متميزة. ويُعد مشروع «مدارس دبي» من أبرز المبادرات التعليمية التي أطلقتها المؤسسة، مستهدفاً توفير تعليم عالي الجودة، يجمع بين المناهج الحديثة والقيم الإماراتية. كما يشهد المشروع توسعاً مستمراً، بما في ذلك مشروع توسعة فرع ند الشبا الذي سيكتمل بحلول عام 2026، ليشمل مرافق تعليمية ورياضية متكاملة، تلبي احتياجات الطلبة، وتواكب التطورات العالمية في قطاع التعليم. وتعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم قطاع التعليم في الإمارة لتحقيق رؤية دبي في بناء جيل متميز ومبدع.

وتعكس مساهمة نادي دبي لكرة السلة التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية، وإيمانه الراسخ بأن الرياضة تُعدّ وسيلة فاعلة في بناء مجتمع أكثر قوة وترابطاً. ومن خلال هذه الشراكة، يدعم النادي مشروع مدارس دبي، عبر الإسهام في توسيع آفاق التعلم وإلهام الجيل القادم للسعي نحو التميز داخل الفصول الدراسية وخارجها. وبصفته أول نادٍ رياضي يمثل مدينة دبي في كبرى الدوريات الدولية، يجسّد النادي روح الريادة والطموح التي تنسجم مع رؤية دبي لمستقبل شبابها، ولا تقتصر إنجازاته على الأداء الرياضي فحسب، بل تمتد لتشمل إحداث أثر اجتماعي وتعليمي ملموس من خلال إشراك الطلبة في البرامج والمبادرات، وتنمية المواهب الواعدة، وتحفيز الشباب على الإبداع وتحقيق أحلامهم، والمساهمة الإيجابية في خدمة مجتمعهم.

عبدالله العور:

• المبادرة إضافة عملية لمشروع نوعي هدفه توفير بيئة تعليمية متكاملة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور.

جويدو فينجا:

• نفخر بهذه المبادرة التي تعد أول مساهمة لنا في دعم التعليم المدرسي، وتعكس مسؤوليّتنا المجتمعية.