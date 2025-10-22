لجنة التعليم العالي تبحث سبل تطوير منظومة التعليم العالي بالدولة

عقدت لجنة التعليم العالي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الاتحادية ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.



ويرأس الدكتور عبدالرحمن العور لجنة التعليم العالي، التي تم تشكيلها مطلع العام الجاري، بقرار من قبل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وتضم في عضويتها شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، وزكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.



وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، مثل: (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس الإمارات للبحث والتطوير).



وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أهمية دور اللجنة في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يضمن أن تكون هذه المنظومة مرنة واستباقية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية. وأشار معاليه إلى أن اللجنة تعمل على دعم مؤسسات التعليم العالي لتكون أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل، قادرة على تخريج كفاءات وطنية تمتلك المهارات والمعارف التي يتطلبها اقتصاد المستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" وتوجهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.



وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث تم عرض تقرير القبول النهائي للطلبة المسجلين في نظام التسجيل الوطني الموحد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025–2026، متضمناً نتائج القبول النهائية لجميع الفئات حتى نهاية سبتمبر 2025.

كما استعرض الاجتماع مستجدات مبادرات تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، إلى جانب مناقشة مبادرات دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، الهادفة إلى تسريع تطوير البرامج الأكاديمية ورفع كفاءتها، من خلال اعتماد تقنيات ذكية في التعليم والتقييم والإدارة الجامعية. كما اطلعت اللجنة على أبرز المبادرات التي نفذتها مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال.



اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل

واطلعت اللجنة العليا على نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل، المنبثقة عنها، والتي تضم خمس مجموعات عمل رئيسية من القيادات الأكاديمية والصناعية في الدولة، هي: (مجموعة العلوم الصحية المعنية ببرامج التعليم والتدريب الصحي والقوى العاملة الصحية، ومجموعة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، ومجموعة الشراكة بين القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي، ومجموعة مستقبل الوظائف والمهارات في سوق العمل، إضافة إلى مجموعة العرض والطلب للقوى العاملة في التعليم العام والعالي).



وتناول تقرير اللجنة الاستشارية أبرز المشاريع التي تعمل عليها مجموعات العمل، من بينها تعزيز التعاون بين التعليم العالي والصناعة، ودعم برامج الصحة والتعليم، وسد الفجوة بين التعليم العام والعالي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. كما تم بحث تنظيم منتديات متخصصة لكل مجموعة عمل؛ لعرض المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها، وضمان نقل المعرفة بين قطاعات التعليم والأعمال والاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن لجنة التعليم العالي تعنى بتنسيق ومواءمة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، ودراسة واقتراح السياسات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، وتقييم أدائها بشكل دوري، لضمان توافق مخرجاتها مع "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030" ومتطلبات سوق العمل. كما تعمل اللجنة على رفع القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الاتحادية، وتنظيم البرامج والمسارات الأكاديمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والمجالس المحلية لتطوير برامج بحثية وتنموية مشتركة.