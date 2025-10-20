مدارس تستهل الدوام بـ «استبيان طلابي» حول خدمات النقل والمقاصف والكتب

تستهل مدارس حكومية وخاصة الدوام بعد إجازة منتصف الفصل برصد آراء الطلبة وأولياء الأمور حول الخدمات المدرسية المقدمة منذ بداية العام الأكاديمي الجاري 2025-2026، في وقت يستأنف فيه طلبة الحلقات كافة الدوام المدرسي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي اليوم، عقب قضاء إجازة منتصف الفصل التي تُطبّق للمرة الأولى هذا العام.

ويركز استبيان، أطلقته مدارس تزامناً مع عودة الطلبة، على قياس رضا الطلبة وأسرهم عن جودة الخدمات المدرسية، وجاهزية البيئة التعليمية، لضمان بداية آمنة ومنظّمة تعزز التحصيل الدراسي.

وأوضح الاستبيان، المُصمَّم عبر منصة ميكروسوفت، واطلعت على تفاصيله «الإمارات اليوم»، أنه لا يجمع أي بيانات شخصية تلقائياً ما لم يُدخلها المشارك بنفسه، ويطلب من الطلبة تدوين اسم الطالب ورقمه، ثم تحديد الصف والشعبة من قائمة تغطي صفوف التاسع إلى الـ12، بما في ذلك المسارات المتقدمة.

ويُركّز الاستبيان على جاهزية المرافق والخدمات الأهم لليوم الدراسي، عبر مجموعة أسئلة «نعم/لا»، تشمل الحافلات المدرسية، وجودة عمل التكييف، والنظافة، والالتزام بالوصول في الوقت المحدد، والبيئة الصفية: نظافة الصف وتكييفه، وكفاية الإضاءة، والكتب المدرسية للتأكد من استلام الكتب، فضلاً عن السلامة المدرسية، والتأكيد على التدريب على الإخلاء وقت الحريق، والأنشطة الرياضية ومدى توافر ملاعب كرة القدم داخل المدرسة.

كما يستطلع الاستبيان جودة الوجبات الغذائية في المقصف بخيارات تقييمية، مثل «مناسبة» و«مناسبة إلى حدٍّ ما»، ويُفسِح مجالاً واسعاً لكتابة مقترحات للتطوير، لتوثيق الملاحظات النوعية التي تسهم في رفع مستوى الخدمة.

وأوضحت إدارات المدارس أن الهدف من الرصد هو متابعة المؤشرات اليومية للخدمات منذ اليوم الأول بعد إجازة منتصف الفصل، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالممرات والمباني والمرافق والحافلات والصفوف، بما يضمن سلامة الطلبة، وتهيئة بيئة تعليمية صحية ومحفّزة. ومن المقرر تحليل نتائج الاستبيان أولاً بأول لاتخاذ إجراءات تحسين فورية ودائمة خلال بقية أسابيع الفصل الدراسي.

ويستأنف طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تُطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، الدوام المدرسي اليوم، عقب قضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري التي استغرقت أسبوعاً (من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري للطلبة، ومن 16 إلى 19 من الشهر ذاته للكادر الإداري والتعليمي).

كما خضعت الهيئات التدريسية والإدارية والفنية لبرامج التدريب التخصصي، لمدة ثلاثة أيام من 13-15 أكتوبر الجاري، وفقاً للهيكلة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، وتُطبّقها للمرة الأولى العام الدراسي الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الاختبار التجريبي من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، بحسب التقويم المعتمد من وزارة التربية، على أن تكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 20 إلى 28 من الشهر نفسه، وتتوقف مؤقتاً لإجازة اليوم الوطني في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، ثم تُستأنف في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

كما يشهد الأسبوع، الممتد من الثامن إلى 12 ديسمبر المقبل، تنظيم الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول، تزامناً مع البرنامج الثالث من التدريب التخصصي للكادر التعليمي والإداري.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة من الثامن من ديسمبر إلى الرابع من يناير 2026، في حين يحصل الكادر التعليمي والإداري على إجازته الشتوية من 15 ديسمبر إلى الرابع من يناير 2026، بما يتيح فترة للتخطيط والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.