باحثون في «نيويورك أبوظبي» يبتكرون جهازاً لعلاج «الاضطرابات» في الدماغ

طوّر باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي جهازاً جديداً يزرع في الدماغ، يمكنه توصيل الأدوية إلى مناطق متعددة منه بدقة عالية، ما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج الاضطرابات العصبية. ويتضمن الجهاز، الذي أطلق عليه اسم «سبايرال»، فتحات مصممة بعناية على طول هيكله، لإطلاق الأدوية بطريقة دقيقة.

وقال رئيس الفريق البحثي، الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية في الجامعة وكلية تاندون في جامعة نيويورك، الدكتور خليل رمادي، إن «الاضطرابات العصبية غالباً ما تنشأ من مناطق محددة جداً في الدماغ، لكن أدواتنا الحالية لاستهداف هذه المناطق محدودة. لذا، يتيح هذا الجهاز الوصول إلى مناطق عدة في وقت واحد دون مخاطر إضافية».

من جانبها، ذكرت مساعدة الأبحاث في الجامعة، بتول خليفات، أن الجهاز يتصدى لواحد من أصعب التحديات في مجال زراعة الأجهزة في الدماغ، حيث يطلق الدواء بالتساوي عبر مناطق أكبر، مع مستويات أمان أعلى، وتقليل التدخل الجراحي.

ولفت الفريق البحثي إلى أن الجهاز لم يتسبب في حصول مستويات مرتفعة من الالتهاب مقارنة بالأجهزة التقليدية.

وأكد إمكان تعديل الجهاز مستقبلاً لتوفير التحفيز الكهربائي أو العلاجات المتقدمة الأخرى، ما قد يسهم في علاج اضطرابات عصبية، مثل مرض الصرع وباركنسون وغيرهما.