جامعة محمد بن زايد تفتح باب التسجيل في بكالوريوس الدراسات الإسلامية

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتح باب التسجيل في برنامج بكالوريوس الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي المقبل (الربيع 2026).

ويستهدف البرنامج، الذي يعد من البرامج الأكاديمية الرئيسة في الجامعة، تخريج نخبة من الكفاءات الشرعية المؤهلة، لصياغة خطاب ديني معتدل، ينطلق من المقاصد السامية للدين الإسلامي الحنيف، بناء على مهام عملية محددة يحتاجها المجتمع الإماراتي في سعيه إلى حفظ الأمن الفكري والروحي، من خلال التوجيه الديني المتخصص الذي يراعي خصوصيات المجتمع.

ويعزز البرنامج قدرات الطلبة في تقديم البحوث والدراسات العلمية المعمقة في مجالات العلوم الشرعية، واستنباط الأحكام الفقهية وتحليل النصوص الدينية، ومواجهة التحديات الفكرية والقيمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤهلهم لسوق العمل في منابر المساجد وإمامة المصلين، والوعظ الديني المجتمعي، والإفتاء الشرعي وتعليم القرآن الكريم، وتدريس التربية الإسلامية، والاستشارات الشرعية التخصصية.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، أن البرنامج يلبي احتياجات حقيقية متزايدة في سوق العمل الوطني والإقليمي، إذ يركز على رفد المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص بخريجين مؤهلين على قدر عالٍ من الكفاءة، إلى جانب تنوع الفرص المهنية الأخرى لتشمل مؤسسات الدولة وهيئاتها الدينية والإنسانية ومراكز البحوث والدراسات ذات الصلة والمؤسسات الإعلامية، فضلاً عن أن القطاع المصرفي الإسلامي يشهد نمواً مستمراً، ويحتاج إلى مستشارين شرعيين مؤهلين.