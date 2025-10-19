سؤال وجواب

هل يجوز للحضانة المسجل بها طفلي زيادة رسوم الاشتراك الشهري دون إخطارنا؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، أن على مؤسسات التعليم المبكر أن تلتزم بالحصول على الموافقة من الدائرة على أي زيادة في الرسوم، وإبلاغ أولياء الأمور بأي تغييرات أو تحديثات على هيكل الرسوم وجدول الدفعات، وفقاً للإجراءات التي تحددها الدائرة.

وشددت على ضرورة التزام مؤسسات التعليم المبكر - في سياسة الرسوم الخاصة بها - بأن تحدد بوضوح هيكل الرسوم وجدول الدفعات اللذين ستعتمدهما للعام الدراسي، مع بيان الرسوم المستحقة والمواعيد النهائية للدفع، والخصومات، وأي رسوم إضافية يحتمل أن تترتب على ذوي الطلبة خلافاً للرسوم الدراسية، وتحديد المدة الزمنية التي تدفع عنها الرسوم.

ويُسمح ﻟﻤؤسسات التعليم اﻟﻤبكر بتحصيل رسوم الدراسة مُقدماً، أي قبل بداية الشهر.

