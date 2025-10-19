جامعة الفجيرة تتجه لإنشاء كلية طب ومستشفى تعليمي

وقّعت جامعة الفجيرة خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2025»، ضمن منصة حكومة الفجيرة، أربع اتفاقات تعاون نوعية، كان أبرزها الاتفاقية مع جامعة يوتا الصحية الأميركية لإنشاء كلية طب ومستشفى تعليمي.

كما شملت الاتفاقات شراكات مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، وحكومة الفجيرة الرقمية.

واستعرضت الجامعة خلال المعرض أحدث تقنياتها التعليمية، حيث قدمت كلية التمريض عرضاً تفاعلياً مميزاً باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، أتاح للزوار تجربة تطبيقات متقدمة في التدريب الصحي ولاقى تفاعلاً واسعاً.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور سليمان الجاسم، أن «جيتكس» يمثل منصة استراتيجية لتمكين الطلبة والباحثين من التفاعل مع رواد الصناعة والخبراء العالميين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال إن المعرض شكّل فرصة لتعزيز مكانة الجامعة كمركز معرفي رائد يدعم التحول الرقمي والابتكار في التعليم العالي، ويسهم في إعداد كفاءات قادرة على قيادة المستقبل التقني في دولة الإمارات.