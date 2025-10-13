حاكم الشارقة يعتمد 165 منحة دراسية لطلبة أكاديمية الشارقة للنقل البحري

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للنقل البحري 165 منحة دراسية لطلبة الأكاديمية من المقبولين بالفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025-2026.

ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للمنح الدراسية التي توزعت على 157 طالباً وطالبة من أبناء مواطني الإمارة، و8 طلاب من أبناء مواطنات الإمارة، استمراراً لدعم سموه لأبنائه وبناته لاستكمال دراستهم العلمية والحصول على الشهادات المعتمدة واكتساب المعارف والمهارات اللازمة لحياتهم العملية.