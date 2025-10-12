12 شرطاً للحصول على بعثة دراسية بالخارج

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقي طلبات التسجيل للبعثات الدراسية للفصل الدراسي «ربيع 2026».

وحددت 12 شرطاً للحصول على البعثة، مشيرة إلى أن باب التسجيل سيغلق في 7 نوفمبر المقبل، فيما سيكون آخر موعد لاستكمال متطلبات طلب البعثة الدراسية 21 نوفمبر، وتاريخ الإعلان عن نتائج طلبات البعثات النهائية 28 نوفمبر.

وحددت تسعة أسباب لرفض رسائل القبول الأكاديمية.

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون من مواطني الدولة، وأن يجتاز الشروط الخاصة بالدرجة العلمية المتقدم لها، وأن يكون حاصلاً على قبول في جامعة وتخصص ضمن الجامعات والتخصصات المحددة للابتعاث لدى الوزارة، وأن يجتاز المقابلة، واختبارات الكفاءات، ومعادلة وتصديق المؤهلات السابقة.

وتضمنت الاشتراطات، الالتزام بالدراسة بالانتظام الكلي في الحرم الجامعي خارج الدولة، وتوفير شهادة إعفاء أو تأجيل أو إتمام من الخدمة الوطنية (للذكور فقط)، والتوقيع على إقرار بالالتزام باللوائح والأنظمة والقرارات المتعلقة بالبعثات والمساعدات الدراسية، وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة، وذلك بعد صدور الموافقة النهائية على ابتعاثه، وألا يكون حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من أي مؤسسة أو جهة ابتعاث داخل أو خارج الدولة، وألا يكون قد سبق ابتعاثه للدرجة العلمية التي أتمها مسبقاً أو لدرجة علمية أقل، سواء على نفقة الوزارة أو جهة أخرى أو على نفقته الخاصة، وألا يكون قد سبق ابتعاثه على نفقة الوزارة أو جهة أخرى وتم إلغاء بعثته لأي سبب من الأسباب.

كما اشترطت الوزارة في رسائل القبول الأكاديمية المقدمة أن تتضمن التخصص ورابط البرنامج من موقع الجامعة إذا لم يكن مذكورا في رسالة القبول، مشيرة إلى عدم النظر في رسائل القبول الأكاديمية المتضمنة فترة تدريب، أو دراسة برنامج لغة إنجليزية، أو برامج دراسية للحصول على درجة علمية مزدوجة أو تخصص مزدوج، أو برنامج تأهيلي يسبق دراسة الدراسات العليا مثل (Pre-Master).

وتتضمن أسباب رفض رسائل القبول الأكاديمي وجود سنة دراسية إضافية لمرحلة الماجستير (في حالة المتقدمين لدراسة البكالوريوس)، أو دراسة برامج تُطرح بنظام التعلم عن بُعد، إضافة إلى دراسة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) أو البرامج التنفيذية (Executive MBA) أو البرامج أو الدورات المصممة للمحترفين على المستويات الإدارية أو التنفيذية، أو البرامج المطروحة عبر مراكز التعليم المستمر أو الدراسات المهنية.

تخصصات الابتعاث

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها توفر بعثات في جميع التخصصات، على أن تتضمن المعايير المعتمدة لاختيار التخصصات والجامعات أن تكون الجامعة ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته، أو أن تكون الجامعة والتخصص ضمن أفضل 100 جامعة في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا، أو أفضل 200 جامعة في الدول الأخرى، أو ضمن أفضل 300 جامعة في الدول الناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

• 7 نوفمبر المقبل موعد غلق باب التسجيل للفصل الدراسي «ربيع 2026».

abayoumy@ey.ae