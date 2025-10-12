تطبيق ذكي يساعد النساء على الوصول إلى دورات مياه صحية

صممت طالبة من معهد بيرلا للعلوم والتكنولوجيا (بيتس بيلاني) دبي، سميرة سابرا، تطبيقاً ذكياً لمساعدة الفتيات والنساء على الوصول إلى دورات مياه آمنة ونظيفة ومزودة بمستلزمات صحية.

وشاركت بابتكارها في جائزة جيمس دايسون في الإمارات لعام 2025 وحصلت على المركز الثاني.

وأفادت سابرا بأن «Sakhi» تطبيق مجتمعي يساعد المستخدمين على تحديد مواقع دورات المياه العامة الموثوقة والمزوّدة بمنتجات صحية خاصة بالسيدات، حيث تعاني العديد من النساء صعوبة في العثور على حمامات عامة آمنة وتلبي احتياجاتهن الصحية، لافتة إلى أنها اختارت اسم «سخي» ليعكس الثقة والصداقة والتضامن.

وأرجعت سابرا فكرتها إلى تجربة شخصية مرت بها، حيث تركز معظم دورات المياه العامة على النظافة، لا على الاحتياجات الخاصة بالنساء.

وقالت إنها تحدثت مع زميلات لها، واستطلعت المشكلات الشائعة مثل نقص المنتجات الصحية أو صناديق التخلص من النفايات النسائية.

كما رسمت عملية تحقق يُمكن من خلالها للنساء «كشافة سخي» أن يُساعدن في التحقق من المواقع الجديدة باستخدام قائمة تحقق موحدة.

وقالت: «يعتمد التطبيق على واجهة خريطة تتيح رؤية دورات المياه القريبة المجهزة ومرافق داعمة أخرى، ويمكن تصفية النتائج حسب معايير محددة، وإضافة مواقع جديدة، والمشاركة في التحقق من جودتها عبر متطوعين محليين.

وتحصل المواقع المعتمدة على شارة«Sakhi-Approved»، ما يخلق شبكة موثوقة من المرافق الصحية العامة الآمنة.