سؤال وجواب

كيف يمكن لذوي الطلبة معرفة أحدث نتائج المدرسة في تقييمات برنامجي ارتقاء وعلامة الهوية الوطنية؟

أفادت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بأن ذوي الطلبة يمكنهم معرفة نتائج تقييم مدارس أبنائهم عن طريق لوحات أداء المدارس المعتمدة التي توضع بشكل بارز عند مدخل المدرسة، لتزويد أولياء الأمور، والطلبة، وزوّار المدارس برؤى واضحة ومباشرة حول أحدث نتائج تقييمات المدرسة، حيث تقدم صورة موجزة وسريعة عن مؤشرين رئيسين: الأول خاص بتقييم ارتقاء الذي يشمل معايير جودة إنجازات الطلبة، وجودة التطور الشخصي والاجتماعي ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم، إضافة إلى جودة المنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم، فيما يختص المؤشر الثاني بعلامة الهوية الوطنية ويعكس مدى ترسيخ وتشجيع المدارس للقيم والثقافة الوطنية والمواطنة ضمن بيئتها التعليمية.