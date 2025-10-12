إطلاق ماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعي

أطلقت جامعة نيويورك أبوظبي برنامج الماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعيّ، ما يعزّز من محفظتها المتنامية من برامج الدراسات العليا ودورها في تعزيز اقتصاد المعرفة في الإمارات العربيّة المتّحدة.

وتم تصميم برنامج الماجستير متعدد التخصصات في علم البيانات والذكاء الاصطناعيّ كبرنامج أبحاث مكثّف على مدى عامين، ليطوّر في المنتسبين خبرات متقدّمة في علم البيانات والذكاء الاصطناعيّ، حيث يتميّز البرنامج بتعدد التخصصات ما يوفر للمنتسبين الفرصة للتركيز على مجالات ناشئة كمعلوماتيات الصحة ومعالجة اللغة الطبيعية العربية وأخلاقيات ومسؤولية الذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية المحوسبة والتفاعل بين البشر والآلة والتنقل في المناطق المبنية.

وتبدأ الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الأولى في البرنامج في خريف 2026، حيث سيتسنى للطلبة المقبولين التفاعل مع الأفكار الناشئة في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، خلال تنفيذ مشاريع حية ذات تأثير عالمي ومحلي، وذلك استناداً لترتيبها المتقدم عالميّاً في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

وأكد نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي بالإنابة، فابيو بيانو، أن برامج الدراسات العليا التي تتيحها الجامعة لا تلبّي متطلّبات الاقتصاد العالميّ فحسب، لكنها تتماشى أيضاً بشكل وثيق مع رؤية دولة الإمارات للابتكار وتطوير المواهب، مشيراً إلى أن الجامعة تأسست بهدف بناء عالم أكثر تعاوناً، وهذا ما تحققه برامج الدراسات العليا، والأبحاث المتطوّرة، حيث تضم الجامعة أكثر من تسعين مختبراً، وأنتجت أكثر من 9500 منشور عالمي.