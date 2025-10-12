مدارس تستحدث برنامجاً خاصاً لإجازة منتصف الفصل

استحدثت مدارس برنامجاً خاصاً لإجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، يطبق للمرة الأولى العام الأكاديمي الجاري 2025-2026، وعممته على أولياء الأمور والطلبة.

ويجمع البرنامج بين الراحة النفسية والمراجعة الأكاديمية.

وأكّد التعميم الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على محتواه، أهمية تحقيق التوازن بين الراحة والمراجعة الأكاديمية استعداداً لبداية قوية في النصف الثاني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري.

ودعت المدارس الطلبة إلى الاستفادة من الإجازة في مراجعة المفاهيم الأساسية والمصطلحات العلمية والتطبيقات العملية التي درسوها خلال الفصل، مشيرة إلى إمكان تنفيذ المراجعة بأساليب مرنة مثل استخدام البطاقات التعليمية، أو تلخيص الملاحظات.

كما أكّدت أهمية الراحة النفسية خلال الإجازة، مشددة على ضرورة قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة والأصدقاء، وممارسة الهوايات المفضلة، والحصول على قسطٍ كافٍ من النوم والراحة، إضافةً إلى الاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية من أجل العودة إلى مقاعد الدراسة بطاقة متجددة.

واختتمت التعميم برسالة تشجيعية للطلبة، جاء فيها أن إجازة منتصف الفصل فرصة ثمينة لتعزيز التعلم والعناية بالنفس، داعية الجميع إلى الالتزام بتوازنٍ واعٍ بين الدراسة والاستجمام، لضمان بدايةٍ أكثر نشاطاً وثقة في الأسابيع الدراسية المقبلة.