جامعات خليفة والإمارات وأبوظبي ضمن أفضل 250 جامعة في العالم

حلت ثماني جامعات إماراتية ضمن أفضل 600 جامعة على مستوى العالم طبقاً لتصنيف مؤسسة تايمز للعام 2026.

وضمت جامعة أبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة زايد، وجامعة العين، إضافة إلى الجامعة الأميركية في الشارقة.

كما جاء ترتيب الجامعات الإماراتية ضمن أفضل 20 جامعة عربية في التصنيف.

وتفصيلاً، تبوأت جامعات أبوظبي، وخليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول بين جامعات الدولة، حيث حلت في قائمة الجامعات المصنفة بين 201 و250 في الترتيب العالمي، تلتها جامعة الشارقة في المركز الرابع، حيث جاءت في قائمة الجامعات الواقعة بين 301 و350، وجامعات عجمان والعين وجامعة زايد في المركز الخامس، حيث حلت ما بين 401 و500، فيما جاءت الجامعة الأميركية بالشارقة في المركز الثامن على مستوى الدولة، وحلت في قائمة الجامعات المصنفة بين 501 و600 على مستوى العالم.

وشاركت 15 جامعة إماراتية في تصنيف التايمز 2026، واستطاعت ثماني جامعات منها تحقيق تصنيف عالمي ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، فيما أخفقت سبع جامعات في تحقيق معايير التصنيف.

وأظهر التصنيف الأخير تحقيق جامعتين تقدماً كبيراً في المراكز مقارنة بتصنيف تايمز 2025، حيث سجلت جامعة الإمارات تقدماً بمقدار 100 مركز في الترتيب العالمي للجامعات، فيما سجلت الجامعة الأميركية بالشارقة تقدماً بمقدار 200 مركز في التصنيف الجديد.

كما حافظت أربع جامعات على ترتيبها منذ العام الماضي، هي جامعات خليفة، والشارقة، وعجمان، والعين، فيما تراجعت جامعتان في التصنيف الأخير هما جامعة أبوظبي وجامعة زايد.

وشمل التصنيف 2191 جامعة من 115 دولة ومنطقة تأهلت للمشاركة في عملية التصنيف من بين 3318 جامعة شاركت في التصنيف، فيما تم تصنيف تايمز للجامعات 2026 بناء على 18 مؤشراً للقياس، حيث تتوزع هذه المؤشرات على خمسة معايير، تشمل التدريس وتضم مكانة التعليم ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، ومعدل دخل الكادر الأكاديمي، ويزن هذا المعيار 29.5% من عملية تقييم الجامعة، فيما يزن المعيار الثاني بيئة البحث 29% ويشمل مؤشرات سمعة البحوث، ودخل البحوث، وعدد الأوراق البحثية لكل عضو تدريس، ويقيس المعيار الثالث جودة البحوث، ويزن هذا المعيار 30% ويضم مؤشرات الاستشهادات والاقتباسات البحثية، ونوعية البحوث، ويزن المعيار الرابع التوجهات الدولية 7.5%، وتركز مؤشراته على أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين، إضافة إلى المعيار الخامس، الخاص بالصناعة، ويشكل 4%، وتقيس مؤشراته قدرة الجامعة على مساعدة الصناعات بالابتكارات والاستشارات ونقل التكنولوجيا إليها.

جدير بالذكر، أن تصنيف تايمز للجامعات لعام 2026 أظهر احتفاظ أكسفورد بالمركز الأول للعام العاشر على التوالي، مدفوعةً بتقييم قوي لبيئة البحث، كما انضمت جامعة برينستون إلى المركز الثالث، وهي الجامعة الأميركية الوحيدة التي حققت أفضل ترتيب لها على الإطلاق هذا العام، كما انضمت خمس جامعات صينية إلى قائمة أفضل 40 جامعة.

واحتلت هونغ كونغ ستة مراكز ضمن أفضل 200 جامعة نتيجةً للتحسينات في معايير التدريس، وأصبحت الهند ثاني أعلى عدد من الجامعات المصنفة لأول مرة بعد الولايات المتحدة الأميركية.

أفضل 10 جامعات في العالم

ضمت قائمة أفضل 10 جامعات في العالم 7 جامعات أميركية و3 جامعات بريطانية، حيث تبوأت جامعة أوكسفورد المركز الأول، تلاها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم جامعة برنستون، وجامعة كامبردج (المركز الثالث مكرر)، وجاءت جامعة هارفارد في المركز الخامس، وشاركتها جامعة ستانفورد (المركز الخامس مكرر)، ثم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وتلته كلية لندن الإمبراطورية «إمبريال كوليدج»، ثم جامعة كاليفورنيا بيركلي. وفي المركز العاشر جامعة ييل.

