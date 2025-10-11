«التربية»: ممنوع صعود أولياء الأمور إلى الحافلات المدرسية

وجّهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية بمنع صعود أي ولي أمر أو زائر إلى الحافلات المدرسية تحت أي ظرف، مشددة على أن الصعود يقتصر فقط على الطلبة والمخولين رسمياً من المدرسة.

وقالت في تعميم موجه إلى المدارس وأولياء الأمور، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، إن الحافلات المدرسية مزودة بكاميرات مراقبة تعمل على مدار العام الدراسي، لمتابعة سير الرحلات وتعزيز إجراءات السلامة لحماية الطلبة. وشددت على أن التواصل بخصوص مسارات الحافلات، أو أي ملاحظات تتعلق بالسلامة، يتم حصراً عبر إدارة المدرسة، داعية أولياء الأمور إلى عدم التعامل المباشر مع السائقين أو المشرفين في مثل هذه الأمور.

وحذّرت من أن أي خرق لهذه التعليمات يُعد مخالفة لأنظمة حماية الطفل، وسيترتب عليه المساءلة القانونية وفق اللوائح المعمول بها.

وأكدت أهمية الالتزام بمجموعة التعليمات التنظيمية لضمان سلامة الطلاب داخل منظومة النقل المدرسي، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلبة.

وأوضحت أن التزام أولياء الأمور بهذه الإجراءات يعكس تعاونهم في حماية أبنائهم وضمان حقوق الطلاب.