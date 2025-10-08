الإمارات تطلق تعاوناً استراتيجياً مع "غوغل" يتيح لطلاب الجامعات الوصول المجاني لـ"جيميناي"

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن تعاون استراتيجي مع شركة "غوغل" تتيح لطلاب الجامعات في الدولة الوصول المجاني للنسخة المدفوعة من "جيميناي" أحد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء منظومة مواهب متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكين الطلاب من استخدام أحدث التقنيات بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء ، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتبنى الاستثمار بالإنسان، وتزويد المواهب والمجتمع بأدوات الذكاء الاصطناعي أولوية لتحقيق الريادة العالمية، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات، وبناء القدرات، ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة الابتكار في مختلف القطاعات.

وقال إن حكومة دولة الإمارات طورت رؤية مستقبلية واضحة محورها تمكين المجتمع بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال بناء وتطوير الشراكات العالمية والاستراتيجية، لتهيئة بيئة محفّزة على التعلم والريادة، بما يدعم جهود مضاعفة المستهدفات وتسريع الإنجاز، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات.

من جهته، أكد أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي لدى "غوغل" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإقبال الواسع من المجتمع في أنحاء دولة الإمارات على المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعليم حيث توضح مؤشرات بحث "غوغل" ارتفاعًا بنسبة 110% في عمليات البحث عن مواضيع الذكاء الاصطناعي والدراسة في الدولة خلال الشهرين الماضيين مقارنةً بالعام الماضي.

وأشار أنطوني إلى أن هذا الارتفاع الملحوظ يشير إلى زيادة اهتمام الطلاب والمعلمين في تجربة التقنيات الحديثة، مؤكداً أهمية التعاون الاستراتيجي مع حكومة دولة الإمارات لتمكين جميع طلاب الجامعات في أنحاء الدولة من الاستفادة من أحدث النماذج والميزات على تطبيق جيميناي، ودعم الإبداع في رحلتهم التعليمية.

وصول سريع لأكثر نماذج "جيميناي" تقدماً

وبهدف تمكين الطلّاب من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في رحلتهم التعليمية، سيتمكن طلاب الجامعات في الدولة من الوصول إلى نموذج Gemini 2.5 Pro، أكثر النماذج تطورًا، واستخدامه لتوليد المحتوى والنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع الصوت وتوفير أساليب متقدمة لتعزيز البحث ودعم التقارير المتخصصة بمعلومات معمقة، إضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

كما يشمل العرض المجاني إمكانية تنظيم أعمال الطلبة من خلال أداة NotebookLM مع توفير ملخصات صوتية ومرئية أكثر بخمسة أضعاف، وتبسيط المهام اليومية وتعزيز الكتابة.

ويمكن لجميع طلاب الجامعات في الإمارات ممّن هم فوق سنّ 18 عام التسجيل قبل 9 ديسمبر من هذا العام، عبر إدخال بيانات الجامعة والبريد الإلكتروني الشخصي، للحصول على الاشتراك المجاني لمدة سنة كاملة ابتداءً من تاريخ التسجيل.