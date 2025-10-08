هيئة المعرفة تحصد جائزتين دوليتين ضمن "جوائز أفضل الأعمال" في المملكة المتحدة

نالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جائزتين دوليتين ضمن "جوائز أفضل الأعمال" في المملكة المتحدة" لعام 2025، وذلك في مجالي الارتقاء بجودة التعليم في منظومة المدارس الخاصة في دبي، وتعزيز سعادة المتعاملين.

وحصدت الهيئة جائزة " أفضل تحول في الأعمال" تقديراً لجهودها في الارتقاء بجودة التعليم في الإمارة من خلال تطبيق أطر ضمان الجودة ضمن منظومة الرقابة المدرسية، والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة التعليم للطلبة الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ويتلقون تعليمهم في مدارس تطبق مناهج تعليمية متنوعة.

كما فازت الهيئة بجائزة "الأفضل في العناية بالمتعاملين" نظير نجاحها في تنفيذ عملية التحول الرقمي، التي عززت تجربة المتعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي، وذلك استناداً إلى دراسة منهجية لرحلة المتعاملين وإعادة تصميمها، مع إدخال أدوات الخدمة الذاتية، ورقمنة نحو 95٪ من الخدمات، مما أسهم في توفير خدمة سلسة وذكية تتسم بالشفافية.

وسهّّل هذا التحول على المتعاملين التنقل في النظام، مما حسّن تجربة المتعاملين بشكل كبير، وساهم في انخفاض عدد الشكاوى بنسبة بلغت 35% خلال الربع الأول من العام 2025، وارتفاع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96٪.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاستراتيجي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "تعكس هاتان الجائزتان حرصنا على إتاحة تعليم نموذجي لجميع المتعاملين وتصميم رحلتهم التعليمية بما يتماشى مع استراتيجية التعليم 2033، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المتعاملين مع الهيئة وتصميم رحلتهم بباقات متنوعة من الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الدقة والسرعة والكفاءة. نفخر بجهود فرق العمل في الهيئة، وحرصهم المستمر على العناية بالمتعاملين في جميع الأوقات، وإثراء تجربة المتعلمين في دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير الجودة ".

من جهته، هنأ جو كالدر، رئيس لجنة تحكيم "جوائز أفضل الأعمال"، هيئة المعرفة والتنمية البشرية على جهودها في تحسين جودة التعليم في دبي، ودعم المؤسسات التعليمية في تعزيز أدائها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن لهذه الجهود أثراً كبيراً في رفع معايير التعليم من خلال منظومة الرقابة المدرسية. كما أشاد بإتمام الهيئة عملية التحول الرقمي، التي عززت تجربة المتعاملين في المؤسسات التعليمية بدبي، من خلال تقديم خدمات سلسة ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في مؤشر سعادة المتعاملين.

يشار إلى جوائز أفضل الأعمال (Best Business Awards) تعد من أعرق الجوائز المعترف بها عالمياً وأكثرها رسوخاً وسهولة في الوصول، وهي مفتوحة أمام جميع الجهات للمشاركة، ويشكل فوز هيئة المعرفة والتنمية البشرية بهاتين الجائزتين دليلاً قويًا على تميزها.

ونظراً لمكانتها وسمعتها العالية، تجتذب هذه الجوائز مجموعة واسعة من المشاركات من مختلف القطاعات حول العالم، بدءاً من الشركات الدولية الكبرى والمؤسسات الحكومية، وصولًا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكية والمبتكرة. حيث تحتفي الجوائز بالمؤسسات التي تُظهر التميز والإبداع والريادة وتحقق أداءً استثنائياً وموقعاً رائداً في مجالات عملها.