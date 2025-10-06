سارة الأميري: المعلم حامل رسالة البناء الإنساني والتربوي

أكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، الدور المحوري للمعلمين في صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

وقالت في كلمة بمناسبة «يوم المعلم العالمي» الذي يوافق الخامس من أكتوبر كل عام، إن هذا اليوم يُمثّل محطة سنوية نستذكر فيها معاني النجاح وقصص العطاء التي صنعتها سواعد المعلمين في دولة الإمارات والعالم.

وأضافت أن المعلم ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل حامل رسالة البناء الإنساني والتربوي الذي يغرس في نفوس الطلبة قيم العلم والانتماء والعمل الجاد، مؤكدة أن القيادة الرشيدة تولي عناية خاصة بالمعلمين، إيماناً بدورهم المحوري في صناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

ورفعت أسمى آيات الشكر والتقدير إلى منتسبي المنظومة التعليمية كافة، مبارِكة لهم يومهم العالمي، وأكدت أن عطاءهم سيظل الركيزة الأساسية التي يستند إليها التعليم في دولة الإمارات.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، بهذه المناسبة: «إن المعلم يُمثّل العماد الأساسي للمنظومة التعليمية، بما يقوم به من دور مباشر في صناعة أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات، مشيراً إلى أن دور المعلم لا يقتصر على التعليم فحسب، بل يمتد ليكون عنصر توازن ودعم في المجتمع المدرسي بكل مكوناته».

وتوجّه بجزيل الشكر والامتنان للمعلمين في الميدان التربوي، مشيداً بجهودهم في دعم الطلبة، وتعزيز مسيرة التعليم في الدولة، وأكد أن ما يبذلونه من إخلاص وتفانٍ يُشكّل أساساً صلباً لتحقيق تطلعات المجتمع والدولة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.

