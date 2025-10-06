100 مؤسسة من 16 دولة تشارك في معرض التعليم الدولي بالشارقة

تشارك 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وجامعة تُمثّل أكثر من 16 دولة في فعاليات النسخة الـ21 من معرض التعليم الدولي الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة من الثامن إلى 11 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند.

ويشهد المعرض الذي يفتح أبوابه أمام الطلاب وأولياء الأمور على مدار أربعة أيام حافلة بالفرص التعليمية المتميزة، تنوعاً في المشاركات بين جامعات عريقة من المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا، والمجر والولايات المتحدة الأميركية وجورجيا وماليزيا والهند، والعديد من الدول الأخرى، فضلًا عن الحضور القوي للجامعات الإماراتية التي تشهد نمواً متسارعاً وإقبالًا متزايداً من الطلبة الباحثين عن تعليم جامعي متميز.

ويستقطب الحدث المؤسسات التعليمية التي تلبي احتياجات الشباب المعرفية وتؤهلهم لسوق العمل، ويوفر لزواره فرصة فريدة للتعرّف إلى مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا والدورات المهنية والفنية وتخصصات خاصة، تشمل الطب والهندسة والإدارة، إضافة إلى برامج دراسية حديثة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، في بيان صحافي، أمس، أن معرض التعليم الدولي يتيح للزوار الاطلاع على نماذج من المقررات الجامعية والدراسات العليا والمهنية، والحصول على معلومات حول منح الدراسات العليا، ومتطلبات القبول في أرقى الجامعات، في إطار اهتمام إكسبو الشارقة بالمعارض المتخصصة التي تشمل الترويج لمؤسسات التعليم الأكاديمي عالي الجودة.