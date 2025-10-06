«بورك غرسكم» مبادرة جديدة في «يوم المعلم العالمي»

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي تزامناً مع يوم المعلم العالمي، مبادرة «بورك غرسكم»، بهدف تعزيز دور القيادات التربوية من طلبتها الخريجين، في إحداث أثر تعليمي مستدام على مستوى المنظومة التعليمية في الإمارات، وبحث مجالات التحسين على البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية، لتمكين التربويين من قيادة المجتمعات المدرسية نحو مستقبل تعليمي ريادي مبتكر.

وتأتي المبادرة استكمالاً لدور الكلية على الصعيد الوطني في إعداد الكوادر التربوية المتخصصة، وإعادة تعريف مهنة التربوي، ورفع معاييرها في دولة الإمارات، ما يُسهم في رفد قطاع التعليم بالمواهب والمهارات الوطنية المؤهلة والمؤثرة لقيادة المدرسة الإماراتية، ومواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الممارسات التعليمية في الفصول الدراسية. وتتضمن المبادرة مشروعات وأنشطة تهدف إلى تمكين القيادات التربوية، وتعزيز دورهم في تطوير المنظومة التعليمية.

وقالت مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي (القيادات التربوية)، الدكتورة مي ليث الطائي، إن هذه المبادرة تتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى مواصلة تمكين التربويين لتحقيق نهضة التعليم، باعتباره أساس الرؤية التنموية لدولة الإمارات. وأضافت أن المبادرة تأتي في يوم المعلم العالمي، لتعزيز دور خريجي الكلية في قيادة المدرسة الإماراتية نحو نجاح أكبر، وأداء دور حيوي في دعم مستهدفات التعليم على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على دور الكلية في تمكين القيادات التربوية المؤهلة لإدارة المدرسة، في إطار رؤيتنا الوطنية الشاملة لقطاع التعليم.