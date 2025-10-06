ضوابط جديدة لحماية وتنظيم الطلبة خلال الرحلات المدرسية

اعتمدت مدارس حكومية وخاصة ضوابط جديدة بشأن الرحلات المدرسية، لضمان انضباط الطلبة والمحافظة على سلامتهم.

وحدّدت الإدارات في تعميم خاطب أولياء الأمور والطلبة، واطلعت عليه «الإمارات اليوم»، تعليمات حول تنظيم الرحلات المدرسية، مؤكدة أهمية التزام الطلبة بالانضباط داخل المدرسة وخارجها خلال أيام الرحلات.

وشددّت على ضرورة إحضار الطلبة والطالبات كتبهم الدراسية وأدواتهم لجميع الحصص يومياً، حتى في أيام الرحلات.

وأوضحت أنه «من الممكن إلغاء الرحلة أو تأجيلها لظروف طارئة، لذا يبقى الالتزام بالحضور والانضباط واجباً في كل الأيام».

وأكدت المدارس إلزامية ارتداء الزي المدرسي المعتمد خلال الرحلات المدرسية، توحيداً للمظهر الخارجي، وتعزيزاً لقيم الانتماء والمساواة بين الطلبة.

وذكرت أنه يمنع إصدار تصاريح خروج بعد الرحلات، مشددة على استمرار سير الحصص الدراسية بشكل طبيعي بعد عودة الطلبة أو الطالبات من الرحلة.

وخصصت قسماً مهماً للحديث عن سلامة الطلاب الغذائية، حيث أوضحت أنه يمنع طلب وجبات من مطاعم أو محال الوجبات السريعة أثناء الذهاب أو العودة من الرحلة، أو طلبها من المعلمين.

وأوضحت أن كل مدرسة ستوفر فرصة للشراء من المقصف المدرسي المرخّص قبل الانطلاق، مشيرة إلى تشجيع الطلبة على إحضار وجبات صحية من المنزل لتناولها خلال الرحلة.

وشددت على أهمية تناول الطلبة وجبة إفطار مناسبة، وعدم الاعتماد على توافر مطاعم في وجهة الرحلة، حيث يكون الشراء هناك على مسؤوليتهم الشخصية.

وأوضحت أن خط سير الحافلات محدد مسبقاً، ولا يُسمح بالتوقف في أماكن غير معتمدة، حفاظاً على أمن الطلبة وسلامتهم، داعية أولياء الأمور إلى احترام هذه الإجراءات، وعدم إحراج مشرفي الرحلة أو السائقين.