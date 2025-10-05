«منصة ليزر» جديدة لدعم الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل

طور باحثون من معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، منصة ليزر متقدمة من الجيل الجديد مهيأة لتعزيز معايير الدقة والسلامة والأداء في القطاعين الطبي والصناعي، حيث يتميز الليزر المطور بالطول الموجي 2 ميكرومتر، ما يجعله خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب تفاعلاً دقيقاً مع المواد الغنيّة بالماء، بما في ذلك أدوات جراحية مستقبلية تقلل من تلف الأنسجة بفضل دقتها المتناهية، إضافة إلى أنظمة صناعية تتيح المعالجة النظيفة والمحكمة للمواد.

وأكد الفريق البحثي أن الجانب الطبي يبرز كأحد أكثر مجالات الاستخدام الواعدة لهذه التقنية، حيث يتيح الطول الموجي 2 ميكرومتر استئصال الأنسجة بدقة ويدعم الإجراءات الجراحية طفيفة التوغّل، ما يوفّر بدائل أكثر كفاءة مقارنة بالجراحات التقليدية، مشيرا إلى أن المنصة تخضع حالياً لاختبار إمكان دمجها في أنظمة علاج حصى الكلى والمسالك البولية وجراحات البروستاتا وأدوات المسالك المتطورة، مع الاستفادة من تصميمها القابل للتطوير لتلبية احتياجات طبية متعددة مستقبلاً.

وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المعهد وإمارة أبوظبي، الهادفة لتحويل الأبحاث الرائدة إلى تطبيقات عملية في قطاعات مثل الرعاية الصحية، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات محوراً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.