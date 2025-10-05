«العلوم الإنسانية والاجتماعية» تنظم خلوة «معاً من أجل مجتمع المعرفة»

في إطار التزامها بتعزيز البحث العلمي والشراكات المعرفية، استضافت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلوة «معاً من أجل مجتمع المعرفة» لمناقشة تصميم أجندة تُعنى بأبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية 2025 – 2030، وذلك في الحرم الجامعي بمنطقة العين.

وأكد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الدكتور محمد بن هويدن، أن «الخلوة تجسّد روح العمل المشترك بين الأكاديميين والخبراء والشركاء من مختلف القطاعات، حيث نسعى معا إلى صياغة أجندة بحثية تمتد حتى عام 2030، تعزز التكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات، وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة».

وقالت مساعد العميد للأبحاث والدراسات العليا، الدكتورة خولة الكعبي، إن التركيز على البحث المتعدد التخصصات والعمل عبر المجالات المعرفية المختلفة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، يفتح آفاقا جديدة لإنتاج معرفة رصينة ذات أثر مجتمعي ملموس.

وتتميز الكلية بمكانة مرموقة في مجال التدريس والبحث العلمي في مختلف مجالات تخصصاتها العلمية التي تضع نصب عينيها دراسة التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين، حيث تُقدم أقسام الكلية الثمانية خبرةً تعليميةً تحويلية تضمن أن يصبح الطالب مؤهلاً بالمعرفة والمهارة، وقد ضمّت الحلقات النقاشية للخلوة ممثلين من أقسام: الإعلام والصناعات الإبداعية، اللغات والآداب، جودة الحياة، اللغة العربية وآدابها، الحكومة والمجتمع، والجغرافيا والاستدامة الحضرية، السياحة والتراث، والعلوم المعرفية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة.