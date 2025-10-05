سؤال وجواب

ما الخدمات التخصصية العلاجية التي يمكن تقديمها للطلبة أصحاب الهمم في المدارس؟

أكدت دائرة التعليم والمعرفة -أبوظبي عملها بشكل مكثف مع جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية لتوفير الدعم التخصصي للطلبة أصحاب الهمم والطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس يمكنها من خلال الخدمات التخصصية العلاجية الوصول إلى المراكز المتخصصة في تقديم الدعم اللازم للطلبة أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية أثناء الدوام المدرسي.

وتشمل الخدمات العلاجية المقدمة في المدارس علاج النطق واللغة، والعلاج النفسي، والعلاج الوظيفي، كما يتعاون فريق الدعم التخصصي مع مقدمي الخدمات المعتمدين من دائرة التعليم والمعرفة من أجل دعم الطلبة من أصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى خدمات إضافية لا تتوافر في مدارس نظام التعليم العام.

