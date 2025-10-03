«التربية»: آلية جديدة لسداد رسوم الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آلية جديدة لسداد الرسوم الدراسية للطلبة المقيمين الذين يدرسون في المدارس الحكومية، ممن لا يحملون الهوية الإماراتية ولا يملكون أوراقاً ثبوتية، إذ فعلت خدمة جديدة لسداد الرسوم الكترونياً باستخدام رقم الطالب، عبر رابط مخصص في موقعها الإلكتروني الرسمي www.moe.gov.ae.

وأكدت الوزارة في تعميم استلمته إدارات المدارس الحكومية أخيراً، واطلعت «الإمارات اليوم» على محتواه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات المقدمة للطلبة وأولياء الأمور، وتبسيط الإجراءات بما يضمن تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وأوضحت أن خدمة سداد الرسوم الدراسية الجديدة تتم عبر تسع خطوات إلكترونية متسلسلة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال قسم «الروابط المهمة»، ثم اختيار خدمة تسديد الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية.

ويقوم المستخدم بعدها بتسجيل الدخول بالهوية الرقمية (UAE Pass) عبر إدخال رقم الهاتف المتحرك، ومن ثم اختيار «الدفع لشخص آخر»، يلي ذلك تحديد وسيلة الدفع باستخدام رقم الطالب.

وتابعت: «في الخطوة التالية يتم إدخال رقم الطالب في الحقل المخصص والتأكد من قيمة المبلغ المستحق، قبل إتمام عملية الدفع إلكترونياً بكل سهولة وأمان. وفي ختام العملية، يحصل المتعامل على إيصال إلكتروني مفصل بالرسوم المدفوعة باسم الطالب، إضافة إلى نسخة أخرى تُرسل مباشرة إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله أثناء عملية السداد».

وشددت الوزارة على إيقاف استقبال أي مدفوعات عبر الإيداع البنكي، باستثناء المبالغ المسددة من خلال المؤسسات الخيرية فقط، موضحة أنه لن يقبل أي إيداع بنكي شخصي. ودعت أولياء أمور الطلبة والمتعاملين إلى الالتزام باستخدام الخدمة الإلكترونية الجديدة عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذه الخدمة تأتي في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية بما يلبي تطلعات المجتمع التعليمي.

من جانب آخر، تعكف إدارات مدارس حكومية على تقييم إجراءات الانصراف الطلابي الحديثة، عبر استبانة شاملة وموجهة إلى الطلبة وأولياء أمورهم، لقياس مدى رضاهم عن إجراءاتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المدارس الرامية إلى تطوير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة، وتعزيز جودة الحياة المدرسية.

وقالت إدارات مدارس في رسائل تخاطب الطلبة وأولياء الأمور اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، إن إجراءات الانصراف المعتمدة حالياً تنقسم إلى ثلاث وسائل أساسية: عبر الحافلات المدرسية، أو السيارات الخاصة سواء من قبل ولي الأمر أو السائق، أو عن طريق المشي.

ونبّهت إلى أن خيار المشي يستوجب موافقة خطية من ولي الأمر على أن يُمنح الطالب بطاقة خاصة تسمح له بالخروج سيراً، لضمان أعلى درجات الأمان والسلامة. وأوضحت أن الاستبانة تركز على تقييم مدى وضوح الإجراءات الجديدة، وقياس مستوى التنظيم أثناء وقت الانصراف، ومدى تحقيق هذه الإجراءات لمعايير السلامة والالتزام بالقوانين المرورية، إلى جانب رصد مدى ملاءمتها لظروف أولياء الأمور اليومية.

وتتضمن الاستبانة مجموعة من الأسئلة التفصيلية التي تركز على رضا ولي الأمر عن وضوح التعليمات وتواصل المدرسة بشأنها، وتقييم مستوى التنظيم خلال عملية الانصراف، ومدى شعورهم بأن هذه الإجراءات تحقق السلامة المرجوة للطلاب. كما تتناول الاستبانة مدى ملاءمة هذه الترتيبات لظروف أولياء الأمور، إضافة إلى إتاحة المجال لهم لتحديد أبرز نقاط القوة في النظام الجديد، وتقديم مقترحاتهم لتحسين العملية مستقبلاً.

وشددت المدارس على أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية واضحة تسعى إلى جعل عملية الانصراف أكثر سلاسة وانسيابية، وتفادي أي ازدحام أو فوضى قد تضر براحة وأمن الطلاب. كما أكدت أن ملاحظات أولياء الأمور ومقترحاتهم التي ستُجمع عبر هذه الاستبانة ستُسهم بشكل مباشر وفعّال في تحسين الإجراءات وتطويرها بما يخدم المصلحة العامة.

واكدت حرصها على تعزيز الشراكة مع أولياء الأمور، والعمل على بناء بيئة تعليمية متكاملة، تتوافر فيها مقومات الأمن والسلامة والتنظيم، وتحقق طموحات الأسر في توفير أفضل الظروف التعليمية والنفسية للطلاب.