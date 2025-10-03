%8 زيادة في أعداد الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة بدبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن زيادة أعداد الأطفال في مراكز الطفولة المبكرة بالإمارة، بنسبة بلغت 8%، في الفترة من يونيو 2024 إلى يونيو الماضي.

وشهدت دبي افتتاح 38 مركزاً جديداً، بحسب بيانات حديثة صادرة عن الهيئة، التي أشارت إلى زيادة عدد مراكز الطفولة المبكرة إلى 312 مركزاً، توفر خدمات التعليم والرعاية للأطفال من سن الولادة إلى سن السادسة، وتستقبل أكثر من 29 ألفاً و600 طفل، من بينهم 2400 طفل إماراتي.

وشملت المراكز الجديدة افتتاح حضانة «الفريج»، كنموذج تعليمي رائد، بالشراكة بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، مستهدفاً توفير فرص التعليم والرعاية للأطفال الإماراتيين في مختلف أحياء دبي، وغرس القيم الإسلامية، وترسيخ التراث الإماراتي في نفوس المتعلمين الصغار.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، الدكتورة آمنة المازمي، في تصريحات إعلامية، أمس، بمناسبة إصدار تقرير مراكز الطفولة المبكرة في دبي للعام الدراسي 2024-2025: «إن النمو المتسارع في عدد المراكز الجديدة يعكس الجاذبية المستمرة لقطاع الطفولة المبكرة في دبي، ومرونته من خلال قدرته على توسيع طاقته الاستيعابية لتلبية احتياجات العائلات، حيث قامت بعض المراكز بتوسيع نطاق الفئات العمرية التي تستقبلها لتشمل الأطفال الأصغر سناً».

وأضافت: «يُظهر النمو المتواصل في أعداد الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة، وزيادة عدد المراكز، مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيّف، بعد أن بلغت الطاقة الاستيعابية ذروتها في العام الدراسي 2023-2024، ما يضمن إتاحة المزيد من الخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات العائلات».

وأكدت المازمي، أن جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تلعب دوراً حيوياً في إعداد الأطفال للمدرسة والحياة، ويعكس النمو المستمر في هذا القطاع الثقة التي يضعها أولياء الأمور في مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، والوعي المتزايد بأهمية هذه السنوات في تكوين شخصية الأطفال، وإثراء رحلتهم التعليمية، وتعزيز جودة حياتهم».

وتابعت المازمي: «نحن ممتنون لقادة ومعلمي الطفولة المبكرة لدورهم في إيجاد بيئات تعلُّم محفزة مليئة بالفرح والأمان للمتعلمين الصغار، بما يجسِّد طموحات استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تستهدف منح كل متعلم في دبي أفضل بداية ممكنة في رحلته التعليمية».

ويبرز تقرير مراكز الطفولة المبكرة في دبي التنوع الفريد الذي يتمتع به قطاع الطفولة المبكرة في دبي، حيث ينتمي الأطفال المسجلون إلى 163 جنسية مختلفة، كما يشكِّل الأطفال الهنود والبريطانيون والإماراتيون المجموعات الأكبر من حيث أعداد الطلبة. ويمكن لأولياء الأمور الاختيار من بين 17 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً مختلفاً، ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في قطاع الطفولة المبكرة بدبي.

وأشار التقرير إلى أن مراكز الطفولة المبكرة في دبي تحتضن أطفالاً من أكثر من 20 جنسية مختلفة، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 2500 معلمة و2600 مساعدة معلمة، ويمكن لأولياء الأمور الاستفادة من خدمة البحث عن مراكز الطفولة المبكرة في دبي بحسب الموقع الجغرافي، وذلك من خلال دليل المؤسسات التعليمية المتوافر على الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة، إضافة إلى تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية.

