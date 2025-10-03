«التربية» تفتح باب التسجيل في مسارات التعليم المستمر المتكامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في أربعة مسارات دراسية، ضمن نظام التعليم المستمر المتكامل للعام الدراسي 2025-2026، ويستمر التسجيل إلى 14 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، في تعميم اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن التقديم يتم إلكترونياً عبر خدمة «طلب تسجيل في التعليم المستمر المتكامل» المتاحة على موقعها الرسمي.

وأتاحت الوزارة للراغبين في الالتحاق أربعة مسارات تعليمية متنوعة، تلبي احتياجات فئات مختلفة من الطلبة، منها المسار العام الأكاديمي: مخصص للمواطنات وزوجات المواطنين وبنات المواطنات، ويشمل الصفوف من السابع إلى الـ12 مع توفير دروس إلكترونية مباشرة عن بُعد.

وأوضحت أن المسار التطبيقي موجه للمواطنين وأبناء المواطنات من الذكور، وهو برنامج مهني للصفين الـ11 والـ12 (المستويان الثالث والرابع)، ويقبل الطلبة الذين تجاوزوا سن القبول في التعليم العام، مع إمكانية انتقال الدارسين من الدراسة المنزلية إليه.

أما مسار الدراسة المنزلية فهو متاح للمواطنين والمقيمين، ويعتمد على التعلم الذاتي لمناهج وزارة التربية والتعليم من الصف السابع إلى الـ12 دون التزام بالحضور، مع أداء الامتحانات الإلكترونية، ويستهدف من تجاوزوا الحد الأقصى لعمر القبول في التعليم العام والخاص.

وأفادت بأن مسار محو الأمية متاح للذكور والإناث ابتداءً من عمر تسعة أعوام، ويخدم غير الملمين بالقراءة والكتابة عبر مرحلتين (تأسيسية وتكميلية)، تغطي الصفوف من الأول إلى السادس.

وأوضحت الوزارة أنه في مسار محو الأمية، يُجرى اختبار لتحديد المستوى في بداية التسجيل للدارسين في الصفين الأول والثاني التأسيسيين، وفق العمر والقدرة على القراءة والكتابة.

وقالت: «في الدراسة المنزلية والمسار الأكاديمي العام، يخضع الراغبون في الالتحاق بالصفوف السابع والثامن والتاسع لاختبار تحديد مستوى، يُعقد تزامناً مع امتحانات الفترة الأولى للتعليم المستمر المتكامل خلال أبريل من العام المقبل».

وشددت الوزارة على أن التسجيل إلزامي لجميع الدارسين، بمن فيهم المقيدون منزلياً في العام الماضي، وذلك لتحديث بياناتهم وسداد الرسوم الخاصة بالعام الدراسي الجديد، كما يتعين على الطلبة الذين أدوا امتحانات الفترة الثالثة انتظار إعلان النتائج قبل استكمال إجراءات التسجيل.

وأوضحت أن القبول يتم وفق الشروط والمعايير المحددة لكل فئة ومسار، مع الالتزام الكامل بمواعيد التسجيل المعلنة، داعية جميع المتقدمين إلى الاطلاع على الضوابط والوثائق المطلوبة قبل التقديم عبر الرابط المخصص على موقعها الإلكتروني.

وتركز الوزارة على توفير مسارات تعليمية مرنة، تُمكّن الراغبين من مواصلة تعليمهم بما يتناسب مع ظروفهم، مع ضمان جودة المخرجات التعليمية عبر منظومة الامتحانات الإلكترونية، وآليات تحديد المستوى المعتمدة.