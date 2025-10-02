أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل في مبادرة المدارس المجتمعية «فريجنا»، التي ستبدأ فعالياتها في الفترة من الأول من أكتوبر الجاري حتى 16 نوفمبر المقبل، وتشمل 20 مجمعاً تعليمياً في إمارة دبي والإمارات الشمالية، وتُعدّ المبادرة منصة نوعية تهدف إلى توفير بيئة حاضنة لممارسة الهوايات واكتشاف المواهب في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والقيادية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز إبداعهم خارج نطاق الحصص الدراسية.

وأوضحت الوزارة في تعميم على المجمعات التعليمية، أن الأنشطة تقام ضمن هذه المبادرة على مدار يومين في الأسبوع بعد الدوام المدرسي، لتتيح لجميع الحلقات الدراسية فرصة المشاركة في برامج متجددة ومتنوعة تتماشى مع اهتمامات الطلبة وتوجهاتهم، بما يُعزّز دور المدرسة مجتمعاً مصغراً يفتح آفاقاً رحبة أمام الطلبة لاكتشاف طاقاتهم وتطوير قدراتهم.

وأكّدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر الرابط الإلكتروني المخصص، داعية أولياء الأمور إلى تعميم الرابط والمبادرة إلى تسجيل أبنائهم، للاستفادة من هذه الفرصة التعليمية والتربوية المميّزة، وشددت على أن استكمال عملية التسجيل يتطلب من ولي الأمر التعهد بتوفير وسيلة النقل الخاصة للطالب، والالتزام بضمان حضوره المنتظم طوال فترة البرنامج، نظراً إلى عدم توافر وسائل مواصلات ضمن المبادرة.

وتأتي مبادرة «فريجنا» في إطار سعي الوزارة إلى دعم الطلبة، وإيجاد فضاءات تعليمية ومجتمعية غنية بالأنشطة التي تنمي المواهب وتبني الشخصية المتوازنة، بما ينسجم مع رؤيتها لإعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في مختلف الميادين.