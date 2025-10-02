أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، إطلاق برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» الذي يُمثّل أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الرياضة المدرسية، وتحويلها إلى مسار مستدام لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في الدولة، ودعمها وتطويرها، بما يحقق رؤية الدولة في هذا المجال.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحافي، أمس: «يهدف البرنامج إلى تحويل المدارس والمجمعات التعليمية الحكومية إلى مراكز رياضية شاملة بعد الدوام، تستقطب جميع الطلبة من مختلف الجنسيات، وتحتضن المواهب، وتُغذّي المنتخبات والفرق الرياضية، وتوفر بيئة محفزة تعزز رفاهية الطلبة وتُنمّي لديهم روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية»، وأضافت: «ستنظم أنشطة البرنامج في 46 مجمعاً ومدرسة حكومية موزعة في مختلف مناطق الدولة، تحت إشراف ومتابعة أكثر من 110 مدربين معتمدين من الاتحادات والأندية الرياضية، حيث يشارك في البرنامج 16 اتحاداً ونادياً رياضياً وطنياً، وسيشمل البرنامج 16 رياضة، سواء كانت جماعية أو فردية».

وأكدت أن برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» سيشكل مساراً تطويرياً ممنهجاً يبدأ من استقطاب واكتشاف المواهب وبناء قدراتهم الرياضية، مروراً بتحديد الطلبة الموهوبين وتطوير أدائهم وتأهيلهم للمنافسات، وصولاً إلى مرحلة النخبة التي تؤهلهم إلى تمثيل دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد القاسم، أن المدارس الحكومية تعدّ الحاضنة الأولى للمواهب الرياضية، ورافداً أساسياً لمستقبل الرياضة في الدولة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تعزيز جانب التربية البدنية والرياضية في المدارس، باعتباره أحد أهم مرتكزات جودة حياة الطلبة التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في البيئة التربوية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس الحرص على توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة، لإدراج الرياضة المدرسية ضمن أجندتها وخطط عملها المستقبلية.

من جانبه، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن المشروع يُعدّ مكمّلاً لمشروع بطولات الألعاب المدرسية، وأنه يمثّل خطوة محورية جديدة في رسم مستقبل رياضة الإمارات، قائلاً: «نهدف من خلال هذا المشروع الوطني إلى توحيد الرؤى والآليات، وتعزيز التكامل بين جميع الأطراف، لضمان تطوير البنية التحتية للمدارس على مستوى الدولة، وتوفير المرافق وإدارة المراكز الرياضية المدرسية على أكمل وجه، للإسهام في بناء منظومة مستدامة لاكتشاف وتطوير المواهب وربطها بالأندية والمنتخبات الوطنية»، وأكد أن الاتحادات الرياضية المدرجة ضمن المشروع تلعب دوراً محورياً في نجاحه، مشيداً بالدعم المتواصل من الاتحادات لمثل هذه المبادرات الطموحة، والاهتمام بالأجيال الصاعدة.