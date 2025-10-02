47 مدرسة خاصة ممنوعة من تسجيل المواطنين في أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة نتائج الدورة الجديدة من تقييم المدارس الخاصة ضمن برنامج «ارتقاء» للتفتيش على المدارس، إذ كشفت النتائج تحسناً ملحوظاً في أداء المدارس الخاصة، حيث ارتقت 23 مدرسة إلى تصنيف «جيد» خلال عام واحد، ليرتفع إجمالي عدد المدارس المصنفة «جيد» إلى 93 مدرسة، إلى جانب 13 مدرسة مصنفة «متميز»، و51 مدرسة «جيد جداً»، فيما بلغ عدد المدارس المصنفة «مقبول» 42 مدرسة، وخمس مدارس جاءت ضمن فئة «ضعيف».

وأكدت الدائرة أن المدارس المصنفة بدرجة «مقبول» أو أقل، والبالغ عددها 47 مدرسة، غير مسموح لها بتسجيل طلبة إماراتيين جدد حتى استيفاء المعايير المطلوبة.

وتفصيلاً، يُعدّ برنامج «ارتقاء» نظام تقييم شاملاً يُعنى بقياس جودة التعليم في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، من خلال مقيمين ومفتشين معتمدين من قبل الدائرة، تم تدريبهم على تفتيش المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، ومن ثم متابعة المدارس لضمان ارتقائها لهذه المعايير، كما يدخل البرنامج ضمن إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية الموحّدة في دولة الإمارات.

وأكدت الدائرة تسجيل تحسن في أداء المدارس الخاصة في أبوظبي، حيث ارتقت 23 مدرسة إلى تصنيف «جيد»، فيما تخضع المدارس المصنفة «مقبول» أو أقل لقيود على زيادة طاقتها الاستيعابية وإضافة صفوف دراسية جديدة، وغير مسموح لها بتسجيل طلبة إماراتيين جدد حتى استيفاء المعايير المطلوبة، مشيرة إلى أنها من خلال تطبيق معايير المساءلة المعتمدة، تضمن التزام المؤسسات التعليمية بأعلى مستويات الأداء، وتزويد أولياء الأمور بمعلومات شفافة، بما من شأنه دفع الطلبة نحو مستويات أعلى من التميز.

وأظهرت نتائج الدورة الأخيرة من برنامج «ارتقاء» حصول 13 مدرسة على تصنيف «متميز»، و51 بتصنيف «جيد جداً»، و93 بتصنيف «جيد»، و42 بتصنيف «مقبول»، إضافة إلى خمس مدارس بتصنيف «ضعيف»، وذلك بناء على ستة معايير أساسية للأداء تشمل إنجاز الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة ومهاراتهم في الابتكار، والتدريس والاختبارات، والمنهاج الدراسي، وحماية ورعاية وتوجيه ودعم الطلبة، والقيادة والإدارة، لضمان قياس جودة أداء المدارس وتقديم الدعم اللازم لتطوير أدائها، وتمكين طلبتها من تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة، لتحقيق المخرجات المنشودة في توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة.

وأوضحت الدائرة أن المعايير الستة للبرنامج تضم 17 مؤشر أداء لتقييم الفاعلية الأكاديمية لكل مدرسة، أبرزها التحصيل الدراسي، والتقدّم الدراسي، ومهارات التعلم، والتطور الشخصي، وفهم الطلبة لقيم الإسلام وثقافة الإمارات والعالم، والمسؤولية الاجتماعية ومهارات الابتكار، والتدريس لأجل تعلّم فعال، والتقييم، وتصميم المنهاج التعليمي وتطبيقه، ومواءمة المنهاج التعليمي، والمحافظة على صحة الطلبة وسلامتهم، بما في ذلك إجراءات حماية الطفل، ورعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى فاعلية القيادة المدرسية، والتقويم الذاتي والتخطيط للتطوير، وعلاقات الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، ومجالس الأمناء، وإدارة المدرسة، بما في ذلك الكادر والمصادر والمرافق.

جدير بالذكر أن عمليات التفتيش على المدارس ضمن برنامج «ارتقاء» تُجرى كل عامين، وكانت نتائج الدورة السابقة من البرنامج قد أظهرت حصول 11 مدرسة على تصنيف متميز، و38 مدرسة على تصنيف جيد جداً، و83 مدرسة على تصنيف جيد، و62 مدرسة على تصنيف مقبول، ومدرستين فقط على تصنيف ضعيف، فيما وضعت الدائرة 16 مدرسة في خانة غير مصنّفة.

تحديد التوصيات

أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنها تهدف من خلال برنامج «ارتقاء» إلى قياس مستوى أداء وجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، ووضع التوصيات اللازمة لتحسين جودة التعليم وقدرات الإدارة، ومستويات الطلبة في المدارس، وتحفيز مديري المدارس والمعلمين على الارتقاء بأدائهم المهني، وتوجيههم مهنياً لتحقيق التميّز، وتحفيز ودعم عملية التطوير المدرسي في كل مدرسة، لضمان رفاهية الطلبة والارتقاء بإنجازاتهم الدراسية، وتأمين محيط دراسي آمن وصحي للطلبة، إضافة إلى الارتقاء بنوعية وفاعلية المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة.

• 13 مدرسة حصلت على تصنيف «متميز»، و51 «جيد جداً»، و93 «جيد».