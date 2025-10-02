إجازة منتصف الفصل الدراسي من 13 إلى 19 أكتوبر

تبدأ المدارس الحكومية والخاصة، التي تُطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم، في تطبيق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026 لمدة أسبوع، من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري للطلبة، فيما خُصصت الفترة من الثاني إلى 15 من الشهر ذاته لتنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادر الإداري والتعليمي، تعقبها إجازة منتصف الفصل للكادر نفسه من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، وفقاً للهيكلة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، وتُطبّقها للمرة الأولى العام الدراسي الجاري.

ويؤدي الطلبة الاختبار التجريبي من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل، بحسب التقويم المعتمد من وزارة التربية والتعليم، على أن تكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من 20 إلى 28 من الشهر نفسه، قبل أن تتوقف مؤقتاً لإجازة اليوم الوطني في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل، ثم تُستأنف في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

كما يشهد الأسبوع، الممتد من الثامن إلى 12 ديسمبر المقبل، تنظيم الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الأول، تزامناً مع البرنامج الثالث من التدريب التخصصي للكادر التعليمي والإداري.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة من الثامن من ديسمبر إلى الرابع من يناير 2026، في حين يحصل الكادر التعليمي والإداري على إجازته الشتوية من 15 ديسمبر حتى الرابع من يناير 2026، بما يتيح فترة للتخطيط والاستعداد للفصل الدراسي الثاني.

ويأتي هذا في ضوء اعتماد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع هيكلة جديدة للتقويم المدرسي، تُطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة الملتزمة بمنهاج الوزارة ابتداء من العام الدراسي 2025-2026، حيث يحدد التقويم الجديد مواعيد موحدة لبداية العام الدراسي ونهايات الفصول الدراسية الثلاثة، إضافة إلى نهاية العام الأكاديمي.

ومنحت وزارة التربية والتعليم مرونة للمدارس الخاصة غير المطبّقة لمنهاج الوزارة، تتيح لها إدراج إجازات منتصف الفصل خلال شهرَي أكتوبر وفبراير فقط، على ألا تتجاوز مدة الإجازة خمسة أيام متتالية، وألا تُمدّد أو تُغيّر خارج الإطار الزمني المعتمد، بما يراعي خصوصية تلك المدارس من دون الإخلال بالتقويم الوطني.

وأكدت الوزارة أن جميع المدارس ملزمة بالتقويم الموحّد، بما في ذلك إجراء التقييمات النهائية أو استكمال متطلبات المناهج الدراسية خلال الأسبوع الأخير من كل فصل، لضمان انتظام العملية التعليمية حتى آخر يوم دراسي. وشددت على أن المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ملزمة كذلك بالتقويم الخاص بالاختبارات المركزية المعتمدة في المدارس الحكومية، باستثناء الصفوف التي تخضع لاختبارات دولية تُعقد في مواعيد محددة مسبقاً.