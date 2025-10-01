تعديل أسعار وجبات المقاصف في المدارس الحكومية

كشفت إدارات مدارس حكومية عن تحديثات جديدة اعتمدتها وزارة التربية والتعليم، أخيراً، على قائمة الأصناف الغذائية والوجبات الساخنة في المقاصف المدرسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026.

وشهدت القائمة، التي ضمت 85 صنفاً، إضافة خيارات جديدة، لضمان وصول وجبات صحية ومتنوعة للطلبة، وبأسعار مناسبة للجميع.

وتظهر قائمة الأصناف الغذائية للمقصف المدرسي أن أسعار المخبوزات والسندويشات تراوح بين درهمين وسبعة دراهم، بحسب نوع الحشوة والحجم، فعلى سبيل المثال مناقيش الزعتر تباع بدرهمين، وفطيرة الدجاج والجبن أو فطيرة اللحم بخمسة دراهم، أما السندويشات، مثل الفلافل أو الفول، فيراوح سعرها بين أربعة وخمسة دراهم، والبرغر وسندويتش فيلادلفيا باللحم بسبعة دراهم.

أما بالنسبة للفواكه والعصائر ومنتجات الألبان فتراوح أسعارها بين درهم وستة دراهم، وتباع سلطات الفواكه بسعر ثلاثة وأربعة دراهم، كما أن الحليب واللبن والعصائر المعبأة تباع بسعر درهمين، أما العصائر الطازجة فيراوح سعرها بين خمسة وستة دراهم، وتتوافر وجبات خفيفة، مثل معمول التمر، بسعر درهم، والكورن فليكس أو بار الجرانولا بسعر ثلاثة دراهم.

وأكدت الإدارات أهمية توفير خيارات صحية يومية من الفواكه الطازجة والمقطعة، مثل التفاح والموز والأناناس، إضافة إلى العصائر الطبيعية، بأسعار رمزية، مع توفير المياه بشكل دائم.

وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين جودة الحياة الصحية للطلبة، وتقديم وجبات متوازنة تراعي احتياجاتهم الغذائية، فضلاً عن مراعاة القدرة الشرائية للأسر من خلال ضبط الأسعار، وتقديم خيارات تناسب الجميع، بما في ذلك الطلبة النباتيون والراغبون في خيارات صحية خفيفة.