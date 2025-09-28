انطلاق اختبار الكفاءة القياسي في 3 مواد أساسية غداً

يتقدم طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر في المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة لاختبار الكفاءة القياسي الوزاري، غداً، في ثلاث مواد أساسية تضم اللغتين العربية والإنجليزيّة والرياضيات.

وأفادت إدارات مدارس حكومية بأن الاختبار يستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

ويخضع الطلبة للاختبار الذي يقيّم أداءهم في المواد المستهدفة، ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير أدوات القياس والتقويم وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكدت الإدارات في رسائل لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها «الإمارات اليوم» أن اختبار الكفاءة يعد أداة وطنية استراتيجية تهدف إلى قياس مستوى إتقان الطلبة للمهارات الأكاديمية الأساسية، وتشخيص الفجوات التعليمية ووضع خطط علاجية مبكرة لها، إلى جانب متابعة تقدم الطلبة وقياس التحسن في مستواهم خلال العام الدراسي.

وشددت على أهمية التزام الطلبة بالحضور وعدم التغيب خلال فترة الاختبارات، موضحة أن طلبة الصفوف من السادس والسابع والثامن مطالبون بإحضار حواسيبهم المحمولة مشحونة بالكامل، فيما سيؤدي طلبة الصف الخامس اختباراتهم داخل غرف الحاسوب المدرسية المجهزة.

وبينت أن اختبار الكفاءة لا يرتبط بمفهوم النجاح أو الرسوب، بل يهدف إلى تحديد مستوى الطالب بدقة وبناء خطط تعليمية فردية تعزز نقاط القوة وتعالج جوانب الضعف، مشددة على أن دعم وتشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على الاستعداد النفسي يعد عاملاً محورياً لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضحت أن آلية الدخول للاختبار تتم من خلال رابط مخصص، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الهوية الإماراتية الموجود على تذكرة الاختبار، ثم اختيار المادة وفق التاريخ المحدد وإدخال رمز التفعيل المكون من ستة أحرف وأرقام لبدء الاختبار.

وشددت عبر موجهات الاختبار على منع إدخال الآلات الحاسبة الشخصية، إذ يوفر النظام الإلكتروني آلة حاسبة افتراضية مصممة لتلبية احتياجات الطلبة أثناء الاختبار، مع إرفاق دليل إرشادي يوضح آلية استخدامها.

من جانب آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بقطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، عن تحديث شامل لخمسة روابط في أنظمتها الرقمية الرئيسة، ضمن مشروع دمج وتغيير نطاق الأنظمة الرقمية الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية وتيسير وصول الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين إلى المنصات التعليمية، في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للأنظمة التعليمية.

