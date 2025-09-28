سؤال وجواب

تساءل أولياء أمور طلبة عن شروط تسجيل أطفالهم في حضانات الغد.

قالت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: «تستهدف حضانات الغد، الطلبة الإماراتيين الذين تراوح أعمارهم بين 3 أشهر و4 سنوات، وتهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى خدمات التعليم المبكر عالية الجودة، وتمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لأبنائنا الطلبة، حيث نقدم في حضانات الغد رعاية مجانية للأطفال، ونحرص على توفير بيئة آمنة وصحية لهم، حتى يتمكن أولياء الأمور من متابعة مسيرتهم المهنية باطمئنان»، مشيرة إلى أن معايير القبول تتطلب أن يكون الطفل من أبناء مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأبناء المواطنات، وأن تراوح الأعمار بين 3 أشهر و4 سنوات، كما أن التسجيل مخصص لأبناء الأسر التي تسكن ضمن النطاق الجغرافي للحضانة، على أن تمنح الأولوية للأمهات العاملات.

