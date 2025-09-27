طلبة 4-11 يتقدمون لاختبار الكفاءة القياسي في 3 مواد أساسية الاثنين

يتقدم طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر في المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة إلى اختبار الكفاءة القياسي الوزاري بعد غدٍ الاثنين في ثلاث مواد أساسية تضم اللغتين "العربية والإنجليزيّة" والرياضيات.

وأفادت إدارات مدارس حكومية بأن الاختبار يبدأ الاثنين 29 سبتمبر وحتى التاسع من أكتوبر 2025، ضمن جدول زمني محدد يغطي الصفوف المستهدفة التي تضم الرابع إلى الحادي عشر.

تقييم الاداء

ومن المقرر أن يخضع جميع الطلبة والطالبات للاختبار الذي يقيّم أداءهم في المواد المستهدفة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير أدوات القياس والتقويم وتحسين جودة العملية التعليمية.

اداة وطنية

وأكدت الإدارات في رسائل لأولياء الأمور والطلبة، اطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن اختبار الكفاءة يعد أداة وطنية استراتيجية تهدف إلى قياس مستوى إتقان الطلبة للمهارات الأكاديمية الأساسية، وتشخيص الفجوات التعليمية ووضع خطط علاجية مبكرة لمعالجتها، إلى جانب متابعة تقدم الطلبة وقياس التحسن في مستواهم خلال العام الدراسي، بما يضمن العدالة والشفافية لجميع الطلبة وفق معايير موحدة على مستوى الدولة.

عدم التغيب

وشددت على أهمية التزام الطلبة بالحضور وعدم التغيب خلال فترة الاختبارات، موضحة أن طلبة الصفوف السادس والسابع والثامن مطالبون بإحضار حواسيبهم المحمولة مشحونة بالكامل، فيما سيؤدي طلبة الصف الخامس اختباراتهم داخل غرف الحاسوب المدرسية المجهزة.

النجاح والرسوب

وبينت أن اختبار الكفاءة لا يرتبط بمفهوم النجاح أو الرسوب، بل يهدف إلى تحديد مستوى الطالب بدقة وبناء خطط تعليمية فردية تعزز نقاط القوة وتعالج جوانب الضعف، مشددة على أن دعم وتشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على الاستعداد النفسي يعد عاملاً محورياً لتحقيق أفضل النتائج.

رابط مخصص

وأوضحت أن آلية الدخول للاختبار تتم من خلال رابط مخصص، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الهوية الإماراتية الموجود على تذكرة الاختبار، ثم اختيار المادة وفق التاريخ المحدد وإدخال رمز التفعيل المكون من ستة أحرف وأرقام لبدء الاختبار.

منع الآلات الحاسبة

وشددت عبر موجهات الاختبار على منع إدخال الآلات الحاسبة الشخصية، إذ يوفر النظام الإلكتروني آلة حاسبة افتراضية مصممة لتلبية احتياجات الطلبة أثناء الاختبار، مع إرفاق دليل إرشادي يوضح آلية استخدامها.