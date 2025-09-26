"جامعة الإمارات" الأولى محليا والثانية خليجيا في تصنيف "كيو إس العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال"

حصد برنامج ماجستير إدارة الأعمال في جامعة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات والثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تصنيفات «كيو إس العالمية لبرامج ماجستير إدارة الأعمال» 2026.

ويستند هذا التصنيف إلى مؤشرات قابلية التوظيف، والقيمة مقابل المال، وإنجازات الخريجين، والريادة الفكرية، والتنوُّع، ما يؤكِّد تنافسية البرنامج عالمياً وأثره الملموس.

ويُعَدُّ تصنيف «كيو إس العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال» من أبرز المؤشرات المرجعية التي تسلِّط الضوء على أفضل كليات وبرامج إدارة الأعمال في العالم، حيث شملت نسخة عام 2026 تقييماً لـ390 برنامجاً في 67 جهة عالمية، ما يعكس ديناميكية التعليم في مجال الأعمال على المستوى الدولي.

وتواصل كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الإمارات تزويد الطلبة بالمهارات الأساسية للنجاح في بيئة الأعمال العالمية المتطورة والمتغيرة. ويؤكِّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتقديم تجربة تعليمية تحويلية تجمع بين التميُّز الأكاديمي والملاءمة مع متطلبات سوق العمل، وتنمية مهارات القيادة.

وت، من بينها مركز الإمارات لريادة الأعمال الذي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة والحلول الموجَّهة للأعمال، ما يخدم الأولويات الوطنية، ويعزِّز القدرة التنافسية العالمية.

ويرسِّخ هذا الإنجاز مكانة جامعة الإمارات مركزاً رائداً لتعليم إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ويهيِّئ الجيل المقبل من القادة لصنع تأثير عالمي مستدام.