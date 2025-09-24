جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستضيف مبادرة «ميلس»

استضافت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي النسخة الثالثة من مبادرة «ميلس»، وهي منصة مباشرة تهدف إلى جمع الشباب والقيادات الإماراتية تحت مظلة واحدة للعمل على تشكيل ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وقالت الجامعة، في بيان صحافي، أمس، إن النسخة الثالثة عقدت تحت شعار «منظور جديد للاستثمار: العائد على الابتكار»، بمشاركة قيادات بارزة من قطاعات الحكومة والأعمال والشركات الناشئة في أبوظبي، وناقش المشاركون خلالها كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة بيئة العمل، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وقالت مديرة إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، روضة المريخي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة، بل أصبح شريكاً استراتيجياً يعزز القدرات البشرية، ويسرع وتيرة الحلول، ويدفع حدود الابتكار.

واستعرض ممثلون من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومنصة Hub71، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جهودهم في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات تعزز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار.

وناقش خبراء من منصة Edulga، ومنصة Hub71، وشركة الشركاء الاستثماريين للشرق الأوسط، أهمية التعاون في تمكين الشركات الناشئة من الازدهار.

وقدم متحدث من منصة «ستيلر استوديو» عرضاً بعنوان «تصميم الذكاء: رؤية مؤسس لمستقبل العمل»، سلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات، مثل البيانات المتناثرة وتضارب أساليب العمل، ودعا القادة إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مستويات عملياتهم، وعرض «مركز الحضانة وريادة الأعمال» في الجامعة ثلاث أدوات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتوضيح كيف يعمل الذكاء الاصطناعي كـ«شريك مؤسس».