اختبار موحّد لتقييم قدرات الطلبة في إتقان «الصينية»

أعلنت إدارات مدارس حكومية عن فتح باب التسجيل في اختبار اللغة الصينية للشباب (YCT)، موضحة أن الاختبار يبدأ في 15 نوفمبر المقبل، وسيكون اختباراً دولياً موحّداً يهدف إلى تقييم قدرات الطلبة في إتقان اللغة الصينية واستخدامها كلغة ثانية في حياتهم اليومية والدراسية.

وأشارت إلى أن الاختبار سيشمل طلبة الحلقة الأولى الراغبين في المشاركة، ويأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز تعلم اللغات العالمية وتنمية مهارات الطلبة التواصلية.

وقالت المدارس إن الاختبار سيكون ورقياً ويتضمن تقييم مهارتَي الاستماع والقراءة في المستويين الأول والثاني، ما يساعد على قياس قدرة الطلبة على الفهم السمعي واستيعاب النصوص المكتوبة باللغة الصينية.

وكشفت المدارس عن تفاصيل الاختبار، حيث يضم المستوى الأول 80 مفردة لغوية، ويمتد لمدة 30 دقيقة، ويشترط الحصول على 120 من 200 درجة للنجاح، وتبلغ رسومه 100 درهم، فيما يشمل اختبار المستوى الثاني 150 مفردة لغوية، ويمتد لمدة 45 دقيقة، ويشترط الحصول على 120 من 200 درجة للنجاح، وتبلغ رسومه 120 درهماً.

وحددت المدارس مواقع الاختبارات التي تُعقد في عدد من المدارس المعتمدة على مستوى الدولة، منها مدرستا «حمدان بن زايد»، و«ياس» في أبوظبي، و«مدرسة أحمد بن زايد» في مدينة العين، و«مدرسة زايد سيتي»، في الظفرة، و«مجمع زايد التعليمي – الورقاء» في دبي، و«مدرسة أم عمار للتعليم الأساسي» في عجمان.

وحول آلية التسجيل ومتطلباته، أفادت المدارس بأنه ينبغي على الطالب الالتزام بتعبئة استمارة التسجيل التي يوفّرها معلم اللغة الصينية، وتقديم صورة شخصية رقمية حديثة بمقاس بوصتين وحجم 20 – 100 كيلوبايت.

وأكدت أن معلمي اللغة الصينية سيوفرون برامج تدريبية للطلبة لمساعدتهم على الاستعداد للاختبار، بالإضافة إلى الإشراف على عملية الاختبار في يومه المحدد، موضحة أن الطلبة سيحصلون على نتائجهم وشهاداتهم الصادرة عن مركز تعليم اللغة والتعاون (CLEC) من الصين خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الاختبار.