استمارة رقمية للطلبة وأولياء الأمور لتبليغ بسرية عن الحوادث والسلوكيات غير المقبولة

استحدثت إدارات مدارس حكومية استمارة رقمية جديدة للطلبة وأولياء الأمور، لتمكينهم من الإبلاغ عن أي حوادث أو سلوكيات غير مقبولة، أو مشاركة مخاوفهم الصحية والنفسية والاجتماعية بكل سرية وخصوصية، وذلك حرصاً من الإدارات على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تعزز الثقة والاحترام بين الطلبة.

وأكدت المدارس أن جميع البلاغات المرسلة عبر هذه الاستمارة تُرفع مباشرة إلى إدارة المدرسة دون اطلاع أي طرف آخر، بما يضمن أعلى درجات الخصوصية وحماية بيانات المبلّغين.

التواصل الفعال

وأوضحت أن الاستمارة تركز على تعزيز التواصل الفعّال بين الطلبة والإدارات المدرسية، وحماية أبنائنا الطلبة من أي مخاطر قد تؤثر على سلامتهم الجسدية أو النفسية، والعمل على خلق بيئة تعليمية قائمة على الاحترام، والأمان والدعم النفسي والاجتماعي.

4 حالات للإبلاغ

وحددت إدارات المدارس 4 مجالات للإبلاغ، إذ تتيح الاستمارة للآباء والابناء، الإبلاغ عن السلوكيات غير المقبولة مثل التنمر، الاعتداءات الجسدية أو اللفظية، وتخريب الممتلكات، والمخاوف المتعلقة بالسلامة مثل المخاطر الصحية أو البيئية أو الأمنية، والمخاوف النفسية أو الاجتماعية مثل الشعور بالعزلة أو القلق أو الضغوط النفسية، فضلا عن تقديم أي ملاحظات أخرى يمكن للطالب أو ولي الأمر مشاركتها بما يخدم مصلحة المجتمع المدرسي.

معالجة الموقف

وأوضحت المدارس أنه يمكن للمبلّغ اختيار كتابة اسمه أو ترك الاستمارة مجهولة لضمان سرية هويته، مع توضيح تفاصيل الواقعة ومكانها وتوقيتها – إن وُجد – وذكر الأطراف المعنية وملاحظات إضافية تساعد الإدارة على معالجة الموقف بشكل فعّال وسريع.

ودعت الادارات الطلبة وأولياء الأمور للتعاون والمبادرة باستخدام هذه الاستمارة عند الحاجة، مؤكدة أن سلامة أبنائنا الطلبة هي أولوية قصوى ومسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة.