ضوابط جديدة للحضور والغياب في مدارس أبوظبي

أصدرت دائرة التعليم والمعرفة، أمس، تحديثات على قواعد وإرشادات الحضور المدرسي، ضمن سياسات الشؤون الإدارية للطلبة للعام الدراسي 2025-2026، وكشفت أن قاعـدة الغياب (5% و10%) تنطبق على الغياب المبرر وغير المبرر معاً.

وشددت على أن نسبة الغياب مقلقة في مرحلة رياض الأطفال، إذا تغيب الطالب أكثر من 10% (18 يوماً خلال السنة)، ومن الصف الأول حتى الـ12 تعد مقلقة إذا تغيب الطالب أكثر من 5% (تسعة أيام خلال السنة).

وحددت الدائرة في التحديثات الجديدة سبع حالات للغياب المبرر، شملت المرض، والمواعيد الطبية المحددة مسبقاً، ووفاة أحد أفراد العائلة (من الدرجة الأولى أو الثانية)، والمواعيد والارتباطات الرسمية مع جهات حكومية، والمشاركة في المسابقات أو الفعاليات، والإجازات الحكومية الرسمية، وإجازة دراسية للامتحانات (بموافقة دائرة التعليم والمعرفة)، إضافة إلى الإغلاقات بقرار حكومي.

وأشارت إلى وجود أربع حالات غير مبررة للغياب، تضمنت الإجازات العائلية أثناء أيام الدراسة، والبقاء في المنزل دون إخطار المدرسة، والمواعيد الطبية غير الطارئة، إضافة إلى الظروف الجوية العادية.

وبينت أن التحديثات الأخيرة تنص على أن الغياب لأسباب طبية يكون لثلاثة أيام متتالية في السنة، ويجب إخطار المدرسة عن طريق رسالة من ولي الأمر، وابتداءً من اليوم الرابع من الغياب يجب تقديم إجازة مرضية معتمدة، وفي حالات الغياب بسبب أمراض مزمنة إذا تجاوز عدد أيام غياب الطالب 12 يوماً يجب على أولياء الأمور تقديم تقارير طبية صادرة عن دائرة الصحة في أبوظبي.

وأكدت أنه لا إعفـاء من الواجبات المدرسية حتى في حالات الغياب المبرر، حيث يتوجب على الطالب استكمال جميع الواجبات والاختبارات التي فاتته، ويتعين على ولي الأمر إبلاغ المدرسة بأي غياب، وتقديـم المستندات اللازمة لتجنب اعتباره غياباً غير مبرر.