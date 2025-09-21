سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة عن كيفية تفسير وفهم نتائج أبنائهم في التقييمات الدولية، واستخدام هذه النتائج في المقارنة بين المدارس.

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن الجهات المنظمة للتقييمات الدولية تقدم عادة مجموعة من الموارد والإرشادات والمواد التوضيحية لمساعدة أولياء الأمور على فهم نتائج الاختبار، وتشمل هذه المواد شرحاً لنطاقات الدرجات المسجلة ومستويات الكفاءة واقتراحات للأهل لدعم مسيرة أبنائهم التعليمية، مشيرة إلى إمكانية استخدام نتائج التقييمات الدولية للمقارنة بين المدارس والأنظمة التعليمية داخل دولة محددة أو بين دول مختلفة، حيث توفر هذه المقارنات مجموعة من الرؤى المعمقة حول الأداء النسبي لهذه المدارس والأنظمة، ما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات المعتمدة بهذا الشأن.

