هدايا للطلبة أصحاب الهمم لتعزيز الإرادة والثقة في النفس

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة مجتمعية، تضمنت تقديم هدايا تشجيعية للطلبة والطالبات من أصحاب الهمم، بهدف إدخال السعادة والسرور إلى قلوبهم، وتعزيز إرادتهم وثقتهم في نفوسهم، وذلك في إطار تعزيز مشاركته المجتمعية الفعالة في عام المجتمع.

وأبدى الطلبة والطالبات أصحاب الهمم سعادتهم بمشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المبادرة ذات الأثر الإيجابي في تفعيل دورهم المجتمعي، وتعزيز الثقة والإرادة في نفوسهم، ودعم مسيرتهم الطموحة على درب التأهيل والتعلم.

وأصدر «الأرشيف» للطلبة ذوي التحديات البصرية ممن يجيدون القراءة بلغة برايل، ملخصات لأهم الكتب التي أصدرها، وهي: «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«خليفة: رحلة إلى المستقبل»، و«قصر الحصن 1795 - 1966»، وفي إطار اهتمامه بهذه الفئة وفر لهم أيضاً جهازاً خاصاً بقراءة لغة برايل، مشيراً إلى حرصه على مشاركة أصحاب الهمم الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وتقديم الدعم لهم إيماناً منه بمسؤوليته الوطنية والمجتمعية تجاه هذه الفئة من أبناء المجتمع، التي تتطلب تضافر الجهود مع الجهات المعنية من أجل نشر الوعي المجتمعي ودمجهم بفاعلية في المجتمع، ولما لهذه الفعاليات من أهمية في تعزيز التمكين الشامل لهم في مختلف المراحل الدراسية.

