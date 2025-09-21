فريق بحثي من جامعة خليفة يستخدم تقنيات ذكية لعلاج القدم السكرية

قام فريق بحثي من مختبر إعادة التأهيل في قسم الهندسة الطبية والتكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة، بالتعاون مع أطباء من قسم الجراحة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بإجراء دراسة للجمع بين أحدث أساليب الاستشعار وتكنولوجيا التشغيل المستحدثة للوقاية من القدم السكرية، ومعالجتها فورياً، واستعراض آلية دمج المستشعرات المتقدمة والمواد الذكية والذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة عوامل الخطر باستمرار، وتنفيذ حلول وقائية وعلاجية.

وأوضحت جامعة خليفة أن مرض السكري من النوع الثاني يُعد واحداً من أسرع المشكلات الصحية تفاقماً في العالم. وتُعد المضاعفات التي تصيب الأطراف السفلية، بما فيها القدم السكرية، من المضاعفات الأشد خطورة، وهي حالة تؤدي غالباً إلى التقرح والعدوى، وإلى البتر في الحالات المستعصية، مشيرة إلى أن نسبة عمليات بتر القدم الناتجة عن التقرحات التي تصيب قدم مرضى السكري تبلغ على الصعيد العالمي أكثر من 85%، حيث تصل معدلات تكرار الإصابة بهذه التقرحات إلى 65% خلال خمس سنوات.

وركّز الفريق البحثي على قياس كلٍّ من الضغوط الميكانيكية مثل ضغط باطن القدم وقوى الاحتكاك الطبقي، إضافة إلى مؤشرات فيزيولوجية لالتئام الجروح، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة ودوران الأوعية الدقيقة ودرجة حموضة الجلد، حيث يمكن أن تكشف هذه المؤشرات عن العلامات المبكرة لتطوّر التقرح، في حين قد تسبب قوى الاحتكاك الطبقي إصابات دقيقة في الأنسجة لا يلاحظها المريض بسبب تلف الأعصاب.

وأشارت الدراسة إلى أن التطوّرات التكنولوجية الحديثة تشمل نعال الأحذية المزودة بالمستشعرات التي تراقب توزيع الضغط، والجوارب الذكية التي تقيس درجة الحرارة والرطوبة وأنظمة متكاملة قادرة على إرسال تنبيهات للمرضى والأطباء عبر تطبيقات الهاتف الذكي، كما تتضمن بعض الأجهزة مزايا علاجية مثل العلاج بالضوء الأحمر أو تنظيم درجة الحرارة لتعزيز عملية الشفاء.

كما سلط الفريق البحثي الضوء أيضاً، على دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات من هذه الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين نماذج التنبؤ، وكيف تسمح الطباعة ثلاثية الأبعاد بتصميم نعال مخصصة لتوزيع الضغط على القدم عند كل مريض. وقد يسهم الجمع بين المراقبة الفورية والتدخل الخاص بكل مريض وإمكانات الرعاية الطبية عن بُعد، في إحداث تحوّل كبير في مجال رعاية القدم السكرية، من علاج الجروح بعد حدوثها إلى الوقاية الاستباقية منها.