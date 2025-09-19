«بطاقة تنبيه صفراء» لطلبة يكرّرون التأخر عن طابور الصباح

استحدثت إدارات مدارس حكومية وخاصة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان الالتزام بالطابور الصباحي، إذ سيتم تسليم الطلبة المتأخرين بشكل متكرّر عن الطابور الصباحي «بطاقة تنبيه صفراء»، يدوّن فيها وقت وصول الطالب إلى المدرسة، على أن يقوم ولي الأمر بالتوقيع على البطاقة فور تسلّمها من ابنه أو ابنته.

وأفادت المدارس بأن هذا الإجراء يأتي التزاماً بما نصّت عليه لائحة إدارة سلوك الطلبة، التي تعتبر التأخر الصباحي مخالفة من الدرجة الأولى، وتوصي بتوثيقها واتخاذ إجراءات تصاعدية في حال تكرارها، تبدأ بالتنبيه الشفهي والتحذير الخطي، ثم حسم الدرجات ومخاطبة ولي الأمر رسمياً.

وأوضحت أنه في حالة تأخر الطالب بعذر مقبول يتم إبلاغ شؤون الطلبة لاعتماد العذر واحتسابه رسمياً، أما في حالة التأخير من دون عذر فيتم التعامل معه وفق لائحة السلوك الطلابي المعتمدة.

وتابعت: «وفقاً للائحة السلوك تشمل الإجراءات المتبعة تنبيه الطالب شفوياً عند التأخير للمرة الأولى، وفي حال تكرار التأخير أكثر من مرة يتم توقيع الطالب على تعهد خطي بعدم التأخير مجدداً، وإذا تكرر التأخير بعد التعهد يتم استدعاء ولي الأمر للتوقيع على إنذار رسمي بخصوص التأخير المتكرر، إضافة إلى خصم ما بين 4 و12 درجة من السلوك وفق عدد أيام التأخير».

وشدّدت على أهمية التزام الطلبة بمواعيد الدوام الصباحي، وضرورة تعاون أولياء الأمور في متابعة التزام أبنائهم بمواعيد الحضور، تفادياً لتكرار المخالفات واتخاذ إجراءات قد تؤثر في تقييم الطالب السلوكي والأكاديمي.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام، وضمان انتظام العملية التعليمية بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي وسلوك الطلبة داخل المدرسة.

وفي سياق متصل، أصدرت إدارات مدرسية تعميماً موجّهاً إلى أولياء الأمور، أكدت فيه ملاحظتها المتكررة لتأخر الطلاب القادمين بواسطة سياراتهم الخاصة عن مواعيد الطابور الصباحي وبداية الحصص الدراسية.

وأوضحت أن هذا السلوك يُعد مخالفة من الدرجة الأولى، لما له من تأثير سلبي مباشر في التحصيل الأكاديمي للطلبة وانضباطهم السلوكي داخل المدرسة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الظاهرة قد ينعكس على مستوى الطالب الدراسي ومشاركته الفعّالة في الأنشطة التعليمية.

وشددت على أن المخالفات التي سيتم رصدها وتوثيقها تشمل حالتين أساسيتين: تكرار التأخر عن الطابور الصباحي وعدم المشاركة فيه دون تقديم عذر مقبول، وكذلك تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وأوضحت أن هذه المخالفات سيتم التعامل معها بجدية وفق لائحة إدارة السلوك، لضمان التزام الطلاب بالانضباط المطلوب منذ اللحظة الأولى لليوم الدراسي.

وبيّنت أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن ستكون تدريجية وتصاعدية لضمان منح الطالب وأسرته الفرصة الكاملة لتصحيح السلوك قبل الوصول إلى مراحل أكثر صرامة.