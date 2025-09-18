700 معلم وخبير يقودون تطوير تدريس «العربية والإسلامية»

شارك 700 معلم وخبير في تطوير تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، وذلك عبر فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر اللغة العربية والتربية الإسلامية 2025، الذي يعد منصة رائدة يقودها المعلّمون أنفسهم، لتطوير جودة التعليم، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية في المناهج.

وشهد المؤتمر الذي استضافته مدرسة جيمس وينشستر جبل علي في دبي حضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وأكاديمية الشارقة للتعليم، وعدد من المسؤولين من مجموعة «جيمس للتعليم» ومدارس أخرى.

ركز الخبراء والمعلمون خلال الجلسات على تطوير تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، ومواءمة استراتيجيات التعليم مع مستهدفات رؤية الإمارات 2031 والأهداف الاستراتيجية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأكدت الرئيس المؤسس للتعليم في أكاديمية الشارقة للتعليم، الدكتورة هنادة كنبر، أن المؤتمر أصبح “منصة للاحتفاء بالتجارب الملهمة التي تعزز الانتماء وتطلق العنان للخيال”.

واشتمل المؤتمر ورش عمل تفاعلية، جلسات لتعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة، أمسيات شعرية عربية، وعروضاً لابتكارات في توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريس والتقييم، في خطوة تهدف إلى ربط القيم الأصيلة بوسائل التعليم الحديثة.

وقالت مينكاشي داهيا، مديرة مدرسة وينشستر جبل علي: «يعكس هذا المؤتمر التزامنا الراسخ بالارتقاء بالدراسات العربية والإسلامية باعتبارها ركائز أساسية للتميز التعليمي، ويجسد حرصنا على دعم رؤية الإمارات وتعزيز مكانتها كمنارة للابتكار والجودة في التعليم.»

وركز المؤتمر على ترسيخ مكانته كحدث سنوي بارز يجمع بين المعلمين وصناع القرار لتعزيز جودة التعليم العربي والإسلامي، وتمكين المعلمين من قيادة التغيير وصياغة مستقبل التعليم في الإمارات.